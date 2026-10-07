Trânsito em Curitiba: quais ruas estão bloqueadas? Veja as mudanças desta quarta (7)

Nesta quarta-feira (7), os motoristas que circulam por Curitiba enfrentam uma série de intervenções viárias motivadas por obras de infraestrutura de transporte e manutenção urbana.

As alterações atingem desde corredores estratégicos de tráfego, como as avenidas Presidente Arthur Bernardes, Sete de Setembro e Paraná, até vias de bairros residenciais. Bloqueios totais, parciais e alterações permanentes de sentido exigem rotas alternativas e atenção redobrada à sinalização ao longo de toda a semana.

Obras e intervenções no pavimento

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes (Santa Quitéria)

A intervenção teve início em 30 de setembro e tem duração prevista de aproximadamente 45 dias, estendendo-se até meados de novembro (faltando cerca de 38 dias).

O tráfego está totalmente bloqueado entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva devido ao avanço das obras de pavimentação do projeto Novo Inter 2. Motoristas que trafegam na região devem optar por vias paralelas ou desvios indicados.

Avenida Sete de Setembro (Centro)

Iniciada no dia 30 de setembro, a obra de concretagem do BRT Leste-Oeste bloqueia a via lenta da avenida, no sentido Praça do Japão, no trecho compreendido entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen.

A previsão de término é nesta sexta-feira (9). O desvio sugerido é feito pelas ruas Marechal Floriano Peixoto, André de Barros, João Negrão e Visconde de Guarapuava, com tráfego liberado exclusivamente para acesso a imóveis.

Alameda Doutor Carlos de Carvalho (Campina do Siqueira)

Com início em 5 de outubro e término programado para 15 de outubro, a via passa por bloqueio diário, das 9h às 16h30, entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner. A medida é necessária para a execução de serviços de macrodrenagem e depende das condições climáticas para a conclusão do prazo.

Rua Professor João Mazzarotto (Capão Raso)

Em andamento desde 28 de setembro, a intervenção segue até o fim de outubro. A via apresenta pontos de bloqueio parcial entre as ruas Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e Delegado Naby Paraná, das 7h às 17h, para obras do Novo Inter 2. A circulação é mantida em ambos os sentidos com afunilamento de pista conforme o trecho em trabalho.

Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha (Abranches)

Iniciada em 29 de setembro, a obra de reciclagem de pavimento abrange o trecho da Rua Mateus Leme até o final da via, com previsão total de três semanas (faltando cerca de 13 dias para a conclusão). A circulação ocorre compartilhada com máquinas e equipes de apoio.

Ruas Jacob Biron e Alberto Wierbiski (São Lourenço)

Iniciadas em 29 de setembro com prazo estimado de duas semanas, as intervenções de reciclagem no asfalto ocupam a Rua Jacob Biron (entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Alberto Wierbiski) e a Rua Alberto Wierbiski (entre a Rua Alberto Erthal e o fim da via). O tráfego exige cautela devido ao compartilhamento da pista.

Ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões (Barreirinha)

Trabalhos de reciclagem de pavimento iniciados em 28 de setembro afetam o quadrilátero das ruas Sêneca (entre Guilherme Butler e Matias Camienski), Matias Camienski (entre Sêneca e Averrões) e Averrões (entre Matias Camienski e Guilherme Butler). O fluxo de veículos no local permanece sob atenção aos operários.

Conjunto de vias no Bairro Alto

Em andamento desde 6 de outubro, com finalização prevista para a semana seguinte, as ruas das Seringueiras, dos Coqueiros, Maracatiara, Jarana e Araçalina (todas entre a Avenida Copaíba e o fim da via) e a Rua Guaramirim (entre a Rua Ingabaú e o fim da via) passam por obra de reciclagem. Haverá ocupação de uma faixa de rolamento, mantendo o trânsito em meia pista.

Bloqueios totais e Interdições emergenciais

Cruzamentos da Rua Vital Brasil (Portão)

Dentro do cronograma do Novo Inter 2, o cruzamento da Rua Vital Brasil com a Rua Tamoios sofre interdição total nos dias 5, 6 e 7 de outubro (sendo hoje o último dia desta etapa).

Sequencialmente, nos dias 8 e 9 de outubro, o bloqueio passa para o cruzamento com a Rua Tabajaras. Na sequência, nos dias 13 e 14 de outubro, o cruzamento com a Rua Pedro Collere operará sob o sistema pare e siga para viabilizar os trabalhos.

Rua Alberto Cominese (Tatuquara)

Interdição total iniciada em 6 de outubro na região da ponte, motivada por reparos emergenciais em erosão na cabeceira da estrutura. As obras para implantação de galeria celular têm duração estimada em 45 dias (restando 44 dias). Motoristas devem contornar o trecho por rotas alternativas no bairro.

Pista lenta da Avenida Paraná (Boa Vista)

Com bloqueio iniciado em 28 de setembro no sentido Santa Cândida (entre as ruas Estados Unidos e Holanda) e estendido até a Rua Desembargador Aurélio Feijó, a pista lenta da avenida segue fechada para escavações e obras do canteiro central. O trânsito de veículos comuns é desviado para a Rua Estados Unidos, com entrada restrita para moradores da região.

Rua Engenheiro Costa Barros (Cajuru)

Bloqueio mantido desde 29 de setembro na pista lenta no sentido Terminal Centenário, no trecho entre as ruas Roraima e Cuiabá, devido a uma erosão no asfalto. A obra de manutenção de drenagem tem previsão de encerramento em um prazo de até 7 dias a partir da data de início. O acesso local a residências é realizado no sentido oposto pela Rua Cuiabá.

Mudanças de sentido e alterações no tráfego

Avenida Presidente Arthur Bernardes (Portão)

Implantação de sentido único de circulação consolidada em 1º de outubro no trecho entre a Rua Tabajaras e a Rua Tamoios. A medida faz parte do projeto de readequação geométrica das obras do Novo Inter 2 na região.

Cruzamento das ruas Francisco Krainski e José Brusamolin (São Lourenço)

Alteração definitiva implementada em 5 de outubro transformou o cruzamento em uma rotatória com sinalização de preferencial, exigindo redução de velocidade de quem trafega entre os bairros da região.