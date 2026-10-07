O que fazer em Curitiba? Quarta (7) tem estreia de peça de Shakespeare e atividades gratuitas

Curitiba terá uma programação cultural diversificada nesta semana, com espetáculos de teatro, cinema, cursos, oficinas e atividades para crianças. Entre os destaques estão a montagem de Sonho de Uma Noite de Verão, clássico de William Shakespeare encenado pela Trupe Ave Lola, e (IN) FLUXO, espetáculo inspirado na obra de Hilda Hilst e com entrada gratuita no Teatro Guaíra.

A agenda também reúne opções para quem busca literatura, arte e conhecimento. O Museu Oscar Niemeyer promove a “Quarta Gratuita”, com atividades para diferentes públicos, enquanto a Biblioteca Pública do Paraná recebe sessões de cinema, contação de histórias e oficinas. A programação inclui ainda o festival literário Lombada, na PUCPR, a feira ExpoÍndia, no Parque Barigui, e o circuito interativo Pequenos Mestres, voltado às crianças.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta quarta-feira (7):

Sonho de Uma Noite de Verão

A Trupe Ave Lola encena o clássico de William Shakespeare com direção de Ana Rosa Genari Tezza. A montagem traz trilha sonora original executada ao vivo pelos músicos Arthur Jaime e Breno Monte Serrat. As sessões contam com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).

Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do teatro.

(IN) FLUXO

Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;

Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes.

Cine Pipoca

Exibição do filme “Peter Pan” voltada para crianças acompanhadas pelos pais ou responsáveis, com distribuição gratuita de pipoca no local.

Horário: às 15h;

Local: Auditório da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);

Entrada: gratuita (capacidade máxima de 132 pessoas).

Palestras e cursos

Curso “Memória, Imagem e Som: Experiência Formativa no MIS-PR e Projeto Cárcere”

Promovido pelo MIS-PR em colaboração com a Escola de Gestão, o curso presencial é voltado para servidores públicos e comunidade em geral (+18). A formação aborda a importância da memória histórica, da cultura audiovisual e dos direitos humanos por meio de uma experiência imersiva no museu.

Horário: das 14h30 às 16h30;

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395);

Entrada: gratuita com inscrição pelo site da Escola de Gestão (Senha: SEABMIS2026).

Atividades no Museu Oscar Niemeyer (MON)

O MON realiza a “Quarta Gratuita” em celebração antecipada ao Dia das Crianças, com a inauguração do Espaço MONtar no subsolo. A programação começa às 10h30 com edição do “MON Primeiros Passos” para bebês e oficinas artísticas. Na terça-feira (6), das 14h às 17h, ocorre o programa presencial “Arte Para Maiores”, inspirado na exposição “Moiré Bereguedê”, de Mano Penalva.

Horário: início às 10h30;

Local: Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico). Ingressos: informações e inscrições pelo site do MON.

Talk “A Bienal da Moda e a história da moda paranaense”

Integrando a ocupação artística “Vestir o Olhar”, o bate-papo reúne Luiz Gustavo Vidal, Mariah Viana e Diego Godoy. O encontro aborda a criação da bienal, a história das indústrias, escolas e marcas autorais do estado, além de discutir a conexão entre moda, educação, inovação e economia criativa em Curitiba.

Horário: às 19h;

Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);

Entrada: gratuita com resgate pelo aplicativo do Pátio Batel (Programa Singular).

Oficina “Grafias e Corpolituras Negras em movimento”

Atividade promovida pela Biblioteca Pública do Paraná foca na reflexão sobre palavras de origem africana utilizadas no vocabulário brasileiro e o apagamento de suas raízes.

Horário: das 16h às 18h;

Local: Coworking do 3.º andar da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);

Entrada: gratuita com inscrições pelo site da BPP.

Hora do Conto

Sessão de contação de histórias na Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná com a leitura dos contos “Perigoso”, de Tim Warnes, e “A bruxa do batom borrado”, de Anderson Novello.

Horário: às 10h30 e às 14h30;

Local: Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);

Entrada: gratuita (sem necessidade de inscrição).

Feiras e exposições

Lombada – Festival Literário da PUCPR

A oitava edição do festival literário reúne autores consagrados e novos talentos, oficinas práticas de escrita e artes, apresentações artísticas e feira de livros com descontos. Entre os destaques da programação estão encontros com Cristovão Tezza, homenageado com o Prêmio Machado de Assis da ABL, e Aline Bei, semifinalista do Prêmio Oceanos.

Horário: das 10h às 21h:

Local: Biblioteca Central da PUCPR;

Entrada: gratuita.

ExpoÍndia

Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.

Horário: das 14h às 22h. Até dia 12 de outubro;

Local: Parque Barigui;

Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.

Pequenos Mestres

O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).

Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);

Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;

Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.