Sobremesa

Bolo gigante de mais de 17 metros ocupa rua em Ponta Grossa neste sábado

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 26/09/26 15h07
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Foto: Reprodução Bom Dia Paraná

Uma parte da Rua Almirante Barroso, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, está ocupada por um bolo de chocolate gigante, com mais de 17 metros, neste sábado (26). O estabelecimento Essência da Confeitaria quer bater o recorde com uma sobremesa de mais de duas toneladas e que vai render cerca de 3,3 mil fatias.

Foram dois meses de planejamento e duas semanas para executar todo o bolo. De acordo com a confeiteira responsável, foram utilizados 160 quilos de trigo, uma tonelada de chocolate nobre e 5,7 mil ovos.

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Cada fatia tem 600 gramas e custa R$ 35. Além do tamanho da porção, cada pedaço acompanha calda. Os 600 litros de calda estão em uma caixa d’água, que foi içada por um guindaste, e são distribuídos por mangueiras.

Além disso, a confeitaria também preparou um enorme empadão de frango com catupiry, por R$ 20 o pedaço.

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