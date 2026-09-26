C&A reabre loja em Curitiba com novo modelo que deve virar padrão da rede

A C&A reabriu, na última semana, sua loja no ParkShoppingBarigüi, em Curitiba. Ela traz o novo conceito Energia, o mesmo modelo de loja que a rede está usando para guiar seu próximo ciclo de expansão no país. A unidade paranaense foi escolhida pela varejista para apresentar aos consumidores locais o formato que deve se tornar padrão em dezenas de lojas até o fim da década.

A reinauguração acontece pouco depois de a C&A completar 50 anos de Brasil, em agosto, quando a companhia anunciou a estratégia Full Power, plano de crescimento que vai guiar a rede entre 2027 e 2030.

O que muda na loja

Com 2.345 m², a unidade do Barigüi ganhou novo projeto arquitetônico, com ambiente descrito pela marca como mais moderno, funcional e convidativo. A loja mantém o portfólio completo da rede, do vestuário feminino e masculino às linhas infantil e esportiva, além de acessórios e calçados.

Entre as novidades, a unidade reforça a integração entre o físico e o digital, com serviços como o Clique & Retire, que permite comprar pela internet e retirar na loja, e atendimento personalizado via WhatsApp. A C&A também mantém ali o Movimento ReCiclo, programa de destinação de roupas usadas para reaproveitamento ou reciclagem.

Nova loja da C&A é parte de um plano maior

A chegada do conceito Energia a Curitiba integra um movimento nacional de renovação das lojas da rede. Segundo a C&A, o modelo já foi responsável pelo maior crescimento entre as varejistas de moda listadas na bolsa brasileira no ciclo estratégico anterior, além de ganhos de produtividade nas lojas e avanço de 13 pontos no NPS de satisfação dos clientes.

Com a estratégia Full Power, a companhia prevê entre 60 e 80 novas lojas e de 100 a 120 reformas no modelo Energia até 2030, com investimento anual entre 7% e 8% da receita líquida, acima da média histórica da rede. Hoje, a C&A opera 339 lojas em todo o Brasil, recebendo cerca de 1 milhão de clientes por dia.