Boletim da Fiocruz alerta para casos de Covid-19 no Paraná; entenda

O boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na quinta-feira (04), aponta que houve um crescimento nas notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 nas regiões Centro-Sul do Brasil, incluindo o Paraná, e no Nordeste. Os dados analisados são de 24 a 30 de agosto.

Para a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e responsável pelo Boletim InfoGripe, Tatiana Portella, o cenário da Covid-19 no país ainda não apresenta níveis preocupantes. Porém, a recente atividade do Sars-CoV-2 em muitos estados é um alerta para que a população de risco verifique se a vacinação está atualizada.

“Idosos e imunocomprometidos devem receber doses de reforço a cada seis meses, para garantir a proteção contra o vírus. Já os demais grupos de risco, como pessoas com comorbidades, precisam tomar a dose de reforço uma vez ao ano. Além disso, com a maior circulação de vírus respiratórios, em especial o rinovírus entre crianças e adolescentes, a gente recomenda que, caso esse grupo apresente sintomas de gripe ou resfriado, que permaneça em casa em isolamento e evite frequentar a escola”, orienta.

O Paraná está entre os 14 estados que apresentaram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco. Além dele, estão: Acre, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Confira o mapa abaixo:

Foto: Divulgação

Conforme o levantamento, o número elevado de casos na maioria desses estados ainda é reflexo, em grande parte, da temporada dos vírus influenza A e VSR, que seguem em tendência de queda na maior parte do país.