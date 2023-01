Além do fluxo intenso por causa da volta das férias, motoristas que circulam nesta segunda-feira (09) precisam ficar atentos aos bloqueios gerados por bolsonaristas insatisfeitos com o resultado legítimo das eleições de 2022. Neste domingo foram dois protestos realizados por grupos no interior do Paraná.

Um deles em Medianeira, no quilômetros 667 da BR-277, desmontado pela PRF às 5h50 desta segunda-feira.

A região de União da Vitória, no km 358 da BR-476 houve outro bloqueio, que foi desarticulado pela PRF durante a madrugada.

Outro ocorreu na noite de domingo, em Foz do Iguaçu. A BR-277 ficou parcialmente bloqueada na região do KM 720; Neste caso a via foi completamente liberada às 21h36.

As informações dos bloqueios são da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR).

