A Black Friday no Paraguai começou nesta quinta-feira (19) e deve movimentar a fronteira com o Brasil até domingo (22). Para os paranaenses que pretendem aproveitar as ofertas em Ciudad del Este, a principal recomendação é planejar a viagem: a expectativa é de mais de 500 mil pessoas circulando pela região durante os quatro dias de promoções.

A estimativa considera aproximadamente 445 mil brasileiros e 70 mil paraguaios. Em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, uma operação integrada foi montada para reforçar a segurança, organizar o trânsito e ampliar o atendimento aos visitantes.

Movimento na Ponte da Amizade

O aumento no fluxo de turistas exige atenção de quem pretende atravessar a fronteira. A Polícia Federal ampliará a presença na Ponte da Amizade, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fará fiscalização de motocicletas nas filas, das 6h às 18h. A corporação também terá 18 policiais em viaturas, com operações previstas até terça-feira (24).

Em Foz do Iguaçu, o Foztrans reforçará a sinalização nos acessos ao Jardim Jupira e à Vila Portes. Equipes de apoio também atuarão nos horários de maior movimento, principalmente nas filas da Avenida JK e no retorno da Avenida Tancredo Neves.

Qual é a cota para compras no Paraguai?

Quem entra no Brasil por via terrestre tem direito a uma cota de isenção de US$ 500 por pessoa em compras no exterior. O limite é individual, não pode ser somado entre viajantes e só pode ser utilizado uma vez a cada 30 dias.

Caso o valor ultrapasse a cota, é cobrado imposto de importação de 50% sobre o excedente. Assim, quem gastar US$ 700, por exemplo, deverá pagar US$ 100 de imposto sobre os US$ 200 que ultrapassaram o limite.

Também existem restrições de quantidade: são permitidas até 12 litros de bebidas alcoólicas, dez maços de cigarros de fabricação estrangeira e limites específicos para outros produtos. A cota não vale para mercadorias destinadas à revenda.

Quais documentos levar?

Brasileiros podem entrar no Paraguai com passaporte ou carteira de identidade (RG), desde que o documento esteja em boas condições e permita identificar o titular. A CNH não é aceita como documento de viagem para atravessar a fronteira.

Operação especial segue até domingo

Coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), a Operação Integrada Black Friday reúne forças de segurança, trânsito, saúde, fiscalização e assistência social. A mobilização municipal segue até domingo (22), com reforço do patrulhamento na Vila Portes, no Jardim Jupira e na Avenida Brasil.

Algumas ações terão duração maior. É o caso das operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que manterá equipes em viaturas até terça-feira (24). O Corpo de Bombeiros também ampliará a estrutura durante o período, com previsão de 10 a 12 viaturas em serviço ordinário e acréscimo de 25 a 30 militares.