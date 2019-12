A temporada de verão começa oficialmente sábado (21) no litoral, mas quem está nas praias do Paraná já pode curtir os patinetes e bicicletas elétricas disponibilizados gratuitamente pela Copel. Os empréstimos podem ser feitos em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná até 16 de fevereiro, fim da Operação Verão.

Os empréstimos são de quarta-feira a domingo, em estações instaladas nos calçadões à beira-mar. Para poder fazer o empréstimo, que é gratuito, o usuário precisa ter o aplicativo Copel Mobile – para fazer o agendamento – além do documento do titular da fatura de energia.

Segundo a Copel o agendamento dos empréstimos dos patinetes e das bicicletas deve ser feito no aplicativo, por meio do ícone Move Copel. A energia das estações Verão Maior, que servem para o carregamento dos patinetes vêm de um sistema de geração solar integrado à rede de distribuição da Copel.

“Há uma tendência mundial do uso eficiente da energia de combustíveis renováveis, entre eles a energia solar, que faz a carga dos patinetes. Trata-se de uma energia sustentável, independente dos combustíveis fósseis”, disse João Acyr Bonat Junior, superintendente comercial da Copel. A expectativa é receber 1 milhão de turistas nesta temporada.