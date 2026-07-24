Com foto de Beto Richa, PSDB anuncia apoio a Sandro Alex

A Federação PSDB-Cidadania decidiu integrar a coligação de Sandro Alex (PSD) ao governo do Paraná e apoiar também a candidatura do deputado Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado. A definição foi selada na noite de quinta-feira (23), após reunião entre o governador Ratinho Junior, o pré-candidato Sandro Alex e o deputado federal Beto Richa, presidente da Federação.

A adesão reforça o palanque articulado pelo governador às vésperas das convenções partidárias e reduz o espaço de alianças de Sérgio Moro (PL) e Rafael Greca (MDB) no tabuleiro estadual. Antes de fechar com o PSD, Beto Richa também havia recebido convite de Greca, mas optou por declinar.

Na semana anterior à decisão, Beto Richa também havia se reunido com Requião Filho (PDT), ocasião em que sinalizou ser pouco viável um apoio ao pedetista já no primeiro turno, diante de divergências políticas, mas deixou aberta a possibilidade de conversas em um eventual segundo turno diante de Sérgio Moro.

Em nota à imprensa, Beto Richa justificou o apoio à candidatura de Sandro Alex. “Defendo políticas públicas que atendam às necessidades básicas da população, especialmente em áreas como segurança pública, saúde, educação e habitação, além dos objetivos estratégicos de desenvolvimento econômico e novos investimentos em infraestrutura”, afirmou, citando convergência com o projeto do governador.

Já o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, que preside o Cidadania, avaliou que a candidatura do pré-candidato do PSD representa o caminho mais adequado para o Estado. “Ao lado de Sandro Alex, acreditamos em um projeto que une diálogo, equilíbrio e cooperação entre Estado e prefeituras, permitindo que o Paraná siga crescendo de forma unida, em paz e com mais oportunidades para todos os paranaenses”, declarou.

Além da Federação PSDB-Cidadania, o PSD conta com os apoios do Avante, Republicanos e da Federação União Progressista.