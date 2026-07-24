Avante fecha acordo com Sandro Alex e amplia base de apoio ao pré-candidato do PSD

Mais um partido se junta à base de apoio de Sandro Alex (PSD) ao governo do Paraná. O Avante, comandado por Alex Canziani, já selou acordo com o governador Ratinho Junior e prepara o anúncio oficial de adesão à candidatura, somando-se ao Republicanos e às Federações União Progressista e PSDB-Cidadania.

A entrada do Avante na aliança já era dada como praticamente certa pelo Palácio Iguaçu, dado o histórico de proximidade entre Canziani e o governo — ele chegou a ocupar a Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial na atual gestão. Ainda assim, a demora na formalização da adesão chegou a gerar um princípio de desentendimento entre as partes.

Com a proximidade do início oficial da campanha eleitoral, o Avante deve concentrar esforços em eleger Canziani e mais um nome para a Assembleia Legislativa, além de buscar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

A base de apoio a Sandro Alex segue se ampliando às vésperas da convenção do PSD, que confirma oficialmente a pré-candidatura do atual secretário ao governo do Estado.