Bairros de Foz do Iguaçu enfrentam duas grandes falta de água em menos de duas semanas

Moradores de diferentes regiões de Foz do Iguaçu enfrentaram pelo menos 48 horas de dificuldades no abastecimento de água entre a noite de sexta-feira (13) e este domingo (15). O problema atingiu bairros como Três Lagoas, Portal da Foz, Morumbi, Vila A, Lancaster, Ipê e Vila C, após o rompimento de uma adutora.

Este é o segundo episódio de falta de água registrado na cidade em novembro. No início do mês, entre os dias 4 e 7, moradores também tiveram problemas no abastecimento, desta vez em razão de fenômenos climáticos e da falta de energia.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou uma nota de esclarecimento neste domingo sobre os problemas no abastecimento. De acordo com o município, há registros de falta ou interrupção no fornecimento de água em vários bairros nos últimos dias.

A administração municipal entrou em contato com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) para obter esclarecimentos sobre as ocorrências. Segundo a nota, a companhia informou que equipes técnicas estavam trabalhando em ações emergenciais para melhorar a capacidade de tratamento e distribuição de água.

Durante os trabalhos, as equipes identificaram um vazamento na saída de um dos reservatórios, que já teria sido consertado. A operação começou à 0h30 e terminou às 8h45. Em seguida, a água foi liberada para o enchimento dos reservatórios da Vila A, considerados estratégicos para o abastecimento de Foz do Iguaçu.

A Sanepar também informou que organizou medidas de apoio com as secretarias municipais de Saúde e o sistema prisional para atender a eventuais necessidades de abastecimento por caminhões-pipa. A prefeitura acrescentou que equipes técnicas da companhia permanecerão de prontidão para possíveis novas intervenções.

“A Prefeitura seguirá acompanhando a situação e buscando informações e providências, para garantir que a população receba os esclarecimentos necessários sobre as interrupções no fornecimento”, finaliza a nota.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Sanepar para esclarecer a falta de água na região e aguarda retorno.