Rompimento de adutora

Bairros de Foz do Iguaçu enfrentam duas grandes falta de água em menos de duas semanas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 15/11/26 19h13
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Fotografia em plano aproximado (close-up) e enquadramento horizontal de uma torneira metálica de jardim instalada numa parede exterior ou estrutura de madeira.Em primeiro plano e à esquerda, o bico curvo da torneira em metal cromado apresenta um adaptador de mangueira verde em plástico estriado, com um anel de vedação preto visível na extremidade inferior.No plano intermediário e à direita, o manípulo ou volante em cruz da torneira, com um pequeno emblema central azul, sobressai em foco ligeiramente desvanecido, enquanto as conexões roscadas e tubagens metálicas ou plásticas se estendem para a direita com vestígios de fita vedante branca (veda-roscas) nas uniões.Ao fundo, uma superfície rústica de madeira em tons castanhos e elementos tubulares escuros completam a composição, sob iluminação natural difusa.
Falta de água afeta pelo menos quatro bairros. Foto: Arquivo/Lineu Filho/Tribuna do Paraná.

Moradores de diferentes regiões de Foz do Iguaçu enfrentaram pelo menos 48 horas de dificuldades no abastecimento de água entre a noite de sexta-feira (13) e este domingo (15). O problema atingiu bairros como Três Lagoas, Portal da Foz, Morumbi, Vila A, Lancaster, Ipê e Vila C, após o rompimento de uma adutora.

Este é o segundo episódio de falta de água registrado na cidade em novembro. No início do mês, entre os dias 4 e 7, moradores também tiveram problemas no abastecimento, desta vez em razão de fenômenos climáticos e da falta de energia.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou uma nota de esclarecimento neste domingo sobre os problemas no abastecimento. De acordo com o município, há registros de falta ou interrupção no fornecimento de água em vários bairros nos últimos dias.

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A administração municipal entrou em contato com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) para obter esclarecimentos sobre as ocorrências. Segundo a nota, a companhia informou que equipes técnicas estavam trabalhando em ações emergenciais para melhorar a capacidade de tratamento e distribuição de água.

Durante os trabalhos, as equipes identificaram um vazamento na saída de um dos reservatórios, que já teria sido consertado. A operação começou à 0h30 e terminou às 8h45. Em seguida, a água foi liberada para o enchimento dos reservatórios da Vila A, considerados estratégicos para o abastecimento de Foz do Iguaçu.

A Sanepar também informou que organizou medidas de apoio com as secretarias municipais de Saúde e o sistema prisional para atender a eventuais necessidades de abastecimento por caminhões-pipa. A prefeitura acrescentou que equipes técnicas da companhia permanecerão de prontidão para possíveis novas intervenções.

“A Prefeitura seguirá acompanhando a situação e buscando informações e providências, para garantir que a população receba os esclarecimentos necessários sobre as interrupções no fornecimento”, finaliza a nota.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Sanepar para esclarecer a falta de água na região e aguarda retorno.

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