Um avião adaptado com um compartimento secreto era utilizado para transportar medicamentos para emagrecimento e equipamentos eletrônicos do oeste do Paraná até São Paulo. A aeronave fazia parte de um esquema investigado pela Polícia Federal (PF), que teria movimentado mercadorias trazidas irregularmente do Paraguai, sem fiscalização e sem o recolhimento de impostos.

A descoberta integra a Operação Lastro Oculto, que chegou à terceira fase nesta terça-feira (17). Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu. O avião foi apreendido neste último município.

De acordo com a PF, a estrutura da aeronave havia sido modificada para permitir o transporte de produtos escondidos. Com a operação, essa rota aérea utilizada pelos investigados foi interrompida.

Esquema envolvia portos clandestinos e transporte terrestre

As investigações indicam que o grupo atuava como intermediário para comerciantes de Ciudad del Este, no Paraguai, e clientes brasileiros interessados em introduzir mercadorias no país de maneira irregular.

Além do transporte aéreo, a organização suspeita utilizava caminhos terrestres e fluviais para movimentar os produtos. A estrutura incluía depósitos, portos clandestinos e veículos preparados para as operações. Os investigados também seriam responsáveis pelo armazenamento das cargas e pelo controle dos pagamentos.

Construção de hotel é investigada

Outra frente da investigação busca identificar o destino dos recursos obtidos com as atividades ilegais. A Polícia Federal suspeita que parte do dinheiro tenha sido utilizada na aquisição de imóveis e veículos em Foz do Iguaçu.

Há indícios de que propriedades tenham sido registradas em nome de terceiros para dificultar a identificação dos verdadeiros donos. Os policiais também apuram a possível utilização de empresas para ocultar patrimônio e o investimento de recursos ilícitos na construção de um hotel no município.

Os novos investigados foram identificados após a análise de provas reunidas nas etapas anteriores da operação. Conforme o envolvimento de cada um, os suspeitos poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, contrabando e descaminho.