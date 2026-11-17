A China concluiu no último sábado (14) o primeiro voo tripulado de um avião 100% alétrico, o CE-25A. TRata-se de uma aeronave comercial totalmente elétrica desenvolvida pela estatal COMAC. O teste ocorreu em Binzhou, na província de Shandong, com dois pilotos e um engenheiro a bordo. A operação durou 57 minutos no total, sendo 16 minutos de voo efetivo e 60,4 quilômetros percorridos. Dados técnicos divulgados indicam que todos os sistemas operaram dentro do esperado.
Projetado para linhas de curta distância entre cidades próximas, o avião elétrico da COMAC apresenta características voltadas à eficiência operacional:
- Capacidade para transporte de até 19 passageiros.
- Propulsão por dez ventiladores elétricos distribuídos pelas asas (cinco em cada lado), em substituição às turbinas tradicionais.
- Velocidade de cruzeiro de 300 km/h, alcance de até 400 quilômetros e altitude de cruzeiro de aproximadamente 2.400 metros.
- Desenvolvimento feito em conjunto com a fabricante de baterias CATL e a Universidade Jiao Tong de Xangai.
Como será feita a homologação do CE-25A
Antes do teste tripulado, o CE-25A acumula um histórico de 19 voos autônomos desde fevereiro de 2026. A Administração de Aviação Civil da China (CAAC) aceitou o pedido de certificação da aeronave. O órgão ainda não divulgou data oficial para o início dos voos comerciais regulares com passageiros.