A China concluiu no último sábado (14) o primeiro voo tripulado de um avião 100% alétrico, o CE-25A. TRata-se de uma aeronave comercial totalmente elétrica desenvolvida pela estatal COMAC. O teste ocorreu em Binzhou, na província de Shandong, com dois pilotos e um engenheiro a bordo. A operação durou 57 minutos no total, sendo 16 minutos de voo efetivo e 60,4 quilômetros percorridos. Dados técnicos divulgados indicam que todos os sistemas operaram dentro do esperado.

Projetado para linhas de curta distância entre cidades próximas, o avião elétrico da COMAC apresenta características voltadas à eficiência operacional:

Capacidade para transporte de até 19 passageiros.

Propulsão por dez ventiladores elétricos distribuídos pelas asas (cinco em cada lado), em substituição às turbinas tradicionais.

Velocidade de cruzeiro de 300 km/h, alcance de até 400 quilômetros e altitude de cruzeiro de aproximadamente 2.400 metros.

Desenvolvimento feito em conjunto com a fabricante de baterias CATL e a Universidade Jiao Tong de Xangai.

O avião comercial 100% elétrico CE-25A completa 16 minutos de voo efetivo em Binzhou, na China, com capacidade para transportar até 19 passageiros em rotas regionais. Foto: Reprodução/CCTV Video News Agency Desenvolvido pela COMAC em parceria com a gigante de baterias CATL, o modelo elétrico CE-25A avança no processo de certificação após concluir teste com três tripulantes a bordo. Foto: Reprodução/CCTV Video News Agency

Como será feita a homologação do CE-25A

Antes do teste tripulado, o CE-25A acumula um histórico de 19 voos autônomos desde fevereiro de 2026. A Administração de Aviação Civil da China (CAAC) aceitou o pedido de certificação da aeronave. O órgão ainda não divulgou data oficial para o início dos voos comerciais regulares com passageiros.