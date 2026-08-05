Avante entra na aliança do PSD no Paraná e declara apoio a Sandro Alex

O Avante Paraná entrou oficialmente na coligação liderada pelo PSD para as eleições de 2026. O apoio foi formalizado nesta quarta-feira (5), durante a convenção estadual do partido, selando a aliança com a pré-candidatura de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Estado e de Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado.

O encontro, que reuniu dirigentes e filiados do partido, também serviu para definir a chapa de candidatos da sigla à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Para o presidente estadual do Avante, Alex Canziani, a convenção representa um momento de fortalecimento da legenda. ”O Avante chega a esta eleição unido, com uma nominata competitiva para deputado estadual e alinhado ao projeto de desenvolvimento do Paraná liderado pelo governador Ratinho Junior”, afirmou.

Sandro Alex celebrou a nova aliança. “Nós implementamos um modelo que tem aprovação de mais de 80% da população e queremos continuar avançando com esse mesmo ritmo, concentrados em políticas públicas e não em disputas ideológicas”, disse.

Além do Avante, o grupo político liderado pelo PSD reúne os apoios do MDB, Republicanos e as federações PSDB – Cidadania e União Progressista.