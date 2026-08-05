Lula abre vantagem sobre Flávio na estimulada; maioria não sabe quem votar na espontânea

A Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (5) um nova pesquisa para Presidência da República nas eleições de 2026. Lula (PT) tem 39% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, abrindo uma vantagem de 9 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL), que chega a 30%.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio consegue avançar, mas ainda assim fica 5 pontos percentuais atrás do petista, conforme levantamento da Genial/Quaest. Nos outros cenários de segundo turno, Lula também venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa Genial/Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).

Lula abre 9 pontos de vantagem para Flávio no cenário estimulado da Genial/Quaest

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Indecisos: 10%

Maioria ainda não definiu em quem votar no cenário espontâneo

Lula (PT): 25%

Flávio Bolsonaro (PL): 18%

Jair Bolsonaro (PL)*: 1%

Outros: 3%

Indecisos: 51%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa simulou quatro confrontos em um eventual segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 44%

Flávio Bolsonaro (PL): 39%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Indecisos: 4%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 35%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 4%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 34%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 37%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Indecisos: 4%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos

A Genial/Quaest perguntou ainda se os entrevistados conhecem cada pré-candidato e se votariam nele.

Cabo Daciolo

Conhece e votaria: 8%

Não conhece: 64%

Conhece e não votaria: 28%

Clariana Barão

Conhece e votaria: 1%

Não conhece: 93%

Conhece e não votaria: 6%

Edmilson Costa

Conhece e votaria: 2%

Não conhece: 88%

Conhece e não votaria: 10%

Escritor Augusto Cury

Conhece e votaria: 10%

Não conhece: 74%

Conhece e não votaria: 16%

Flávio Bolsonaro

Conhece e votaria: 41%

Não conhece: 5%

Conhece e não votaria: 54%

Hertz Dias

Conhece e votaria: 2%

Não conhece: 89%

Conhece e não votaria: 9%

Leonardo Avalanche

Conhece e votaria: 2%

Não conhece: 89%

Conhece e não votaria: 9%

Lula

Conhece e votaria: 45%

Não conhece: 3%

Conhece e não votaria: 52%

Renan Santos

Conhece e votaria: 15%

Não conhece: 65%

Conhece e não votaria: 20%

Romeu Zema

Conhece e votaria: 19%

Não conhece: 49%

Conhece e não votaria: 32%

Ronaldo Caiado

Conhece e votaria: 22%

Não conhece: 44%

Conhece e não votaria: 34%

Samara Martins

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 85%

Conhece e não votaria: 12%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Genial/Quaest de 31 de julho a 3 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-06591/2026.