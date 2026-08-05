Lula abre vantagem sobre Flávio na estimulada; maioria não sabe quem votar na espontânea

A Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (5) um nova pesquisa para Presidência da República nas eleições de 2026. Lula (PT) tem 39% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, abrindo uma vantagem de 9 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL), que chega a 30%.
Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio consegue avançar, mas ainda assim fica 5 pontos percentuais atrás do petista, conforme levantamento da Genial/Quaest. Nos outros cenários de segundo turno, Lula também venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).
Pesquisa para presidente da República em 2026
A pesquisa Genial/Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).
Lula abre 9 pontos de vantagem para Flávio no cenário estimulado da Genial/Quaest
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
- Indecisos: 10%
Maioria ainda não definiu em quem votar no cenário espontâneo
- Lula (PT): 25%
- Flávio Bolsonaro (PL): 18%
- Jair Bolsonaro (PL)*: 1%
- Outros: 3%
- Indecisos: 51%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação
Segundo turno para presidente da República
A pesquisa simulou quatro confrontos em um eventual segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 44%
- Flávio Bolsonaro (PL): 39%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
- Indecisos: 4%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 45%
- Renan Santos (Missão): 35%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
- Indecisos: 4%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 46%
- Romeu Zema (Novo): 34%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
- Indecisos: 4%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 37%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
- Indecisos: 4%
Conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos
A Genial/Quaest perguntou ainda se os entrevistados conhecem cada pré-candidato e se votariam nele.
Cabo Daciolo
- Conhece e votaria: 8%
- Não conhece: 64%
- Conhece e não votaria: 28%
Clariana Barão
- Conhece e votaria: 1%
- Não conhece: 93%
- Conhece e não votaria: 6%
Edmilson Costa
- Conhece e votaria: 2%
- Não conhece: 88%
- Conhece e não votaria: 10%
Escritor Augusto Cury
- Conhece e votaria: 10%
- Não conhece: 74%
- Conhece e não votaria: 16%
Flávio Bolsonaro
- Conhece e votaria: 41%
- Não conhece: 5%
- Conhece e não votaria: 54%
Hertz Dias
- Conhece e votaria: 2%
- Não conhece: 89%
- Conhece e não votaria: 9%
Leonardo Avalanche
- Conhece e votaria: 2%
- Não conhece: 89%
- Conhece e não votaria: 9%
Lula
- Conhece e votaria: 45%
- Não conhece: 3%
- Conhece e não votaria: 52%
Renan Santos
- Conhece e votaria: 15%
- Não conhece: 65%
- Conhece e não votaria: 20%
Romeu Zema
- Conhece e votaria: 19%
- Não conhece: 49%
- Conhece e não votaria: 32%
Ronaldo Caiado
- Conhece e votaria: 22%
- Não conhece: 44%
- Conhece e não votaria: 34%
Samara Martins
- Conhece e votaria: 3%
- Não conhece: 85%
- Conhece e não votaria: 12%
Metodologia: 2.004 entrevistados pela Genial/Quaest de 31 de julho a 3 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-06591/2026.