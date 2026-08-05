Eleições

Lula abre vantagem sobre Flávio na estimulada; maioria não sabe quem votar na espontânea

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Diógenes Freire Feitosa - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 05/08/26 09h26
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (5) um nova pesquisa para Presidência da República nas eleições de 2026. Lula (PT) tem 39% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, abrindo uma vantagem de 9 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL), que chega a 30%.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio consegue avançar, mas ainda assim fica 5 pontos percentuais atrás do petista, conforme levantamento da Genial/Quaest. Nos outros cenários de segundo turno, Lula também venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa Genial/Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).

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Lula abre 9 pontos de vantagem para Flávio no cenário estimulado da Genial/Quaest

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
  • Indecisos: 10%

Maioria ainda não definiu em quem votar no cenário espontâneo

  • Lula (PT): 25%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 18%
  • Jair Bolsonaro (PL)*: 1%
  • Outros: 3%
  • Indecisos: 51%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa simulou quatro confrontos em um eventual segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 39%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
  • Indecisos: 4%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 45%
  • Renan Santos (Missão): 35%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
  • Indecisos: 4%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 46%
  • Romeu Zema (Novo): 34%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
  • Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 37%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
  • Indecisos: 4%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos

A Genial/Quaest perguntou ainda se os entrevistados conhecem cada pré-candidato e se votariam nele.

Cabo Daciolo

  • Conhece e votaria: 8%
  • Não conhece: 64%
  • Conhece e não votaria: 28%

Clariana Barão

  • Conhece e votaria: 1%
  • Não conhece: 93%
  • Conhece e não votaria: 6%

Edmilson Costa

  • Conhece e votaria: 2%
  • Não conhece: 88%
  • Conhece e não votaria: 10%

Escritor Augusto Cury

  • Conhece e votaria: 10%
  • Não conhece: 74%
  • Conhece e não votaria: 16%

Flávio Bolsonaro

  • Conhece e votaria: 41%
  • Não conhece: 5%
  • Conhece e não votaria: 54%

Hertz Dias

  • Conhece e votaria: 2%
  • Não conhece: 89%
  • Conhece e não votaria: 9%

Leonardo Avalanche

  • Conhece e votaria: 2%
  • Não conhece: 89%
  • Conhece e não votaria: 9%

Lula

  • Conhece e votaria: 45%
  • Não conhece: 3%
  • Conhece e não votaria: 52%

Renan Santos

  • Conhece e votaria: 15%
  • Não conhece: 65%
  • Conhece e não votaria: 20%

Romeu Zema

  • Conhece e votaria: 19%
  • Não conhece: 49%
  • Conhece e não votaria: 32%

Ronaldo Caiado

  • Conhece e votaria: 22%
  • Não conhece: 44%
  • Conhece e não votaria: 34%

Samara Martins

  • Conhece e votaria: 3%
  • Não conhece: 85%
  • Conhece e não votaria: 12%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Genial/Quaest de 31 de julho a 3 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-06591/2026.

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