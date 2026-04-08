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Avanço de frente fria provoca chuva e ventos de até 80 km/h no Paraná

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/04/26 21h13
Imagem mostra árvores balançando com o vento.
Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná | Imagem ilustrativa

O avanço de uma frente fria, impulsionada por um ciclone extratropical formado entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, provocou ventos fortes e chuva em diversas regiões do Paraná nesta terça-feira (07/04).

Após alerta sobre a mudança já no início desta terça, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) atualizou os dados às 20h30, mostrando que ventos atingiram a marca de 80 km/h ao longo do dia.

A combinação do deslocamento frontal com as altas temperaturas registradas durante o dia criou o cenário ideal para tempestades intensas. O estado permanece em atenção para riscos de ventanias até quarta-feira (08/04).

Santa Maria do Oeste registra pico de 80 km/h

Até as 20h desta terça, diversas cidades paranaenses registraram rajadas de vento acima dos 50 km/h. O maior registro ocorreu em Santa Maria do Oeste, onde os ventos chegaram a 80 km/h no início da noite. Outros destaques incluem:

  • Laranjeiras do Sul: 65,9 km/h
  • Planalto: 63,7 km/h
  • Foz do Iguaçu e Cascavel: 62,6 km/h
  • Nova Prata do Iguaçu: 60,1 km/h
  • Campo Mourão: 52,2 km/h
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Acumulados de chuva no Paraná

O volume de água também foi significativo em cidades do Oeste e Sudoeste do Paraná. Em Capanema, o acumulado chegou a 55,6 milímetros (mm) até as 20h15. Outras cidades com chuvas fortes foram:

  • Boa Vista da Aparecida: 51,6 mm
  • Cruzeiro do Iguaçu: 48,8 mm
  • São Miguel do Iguaçu: 47,8 mm
  • Pato Branco: 36,4 mm

Previsão para quarta-feira

Para esta quarta-feira (08/04), a previsão do Simepar indica que a instabilidade mais severa deve diminuir, com chuvas ocorrendo de forma mais irregular. No entanto, o alerta se volta para a intensificação dos ventos.

Com o deslocamento do ciclone pelo Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, são esperadas rajadas das direções oeste e noroeste no Paraná.

Lista das cidades do Paraná com rajadas de vento acima de 50 km/h

  • Planalto (INMET) por volta das 17h: 63,7km/h
  • Nova Tebas (INMET) por volta das 17h: 52,2km/h
  • Cidade Gaúcha (INMET) por volta das 19h: 51,5km/h
  • Marechal Cândido Rondon (INMET) por volta das 18h: 51,8km/h
  • Foz do Iguaçu (Aeroporto) às 15h35: 62,6km/h
  • Cascavel (Aeroporto) às 17h15: 62,6km/h
  • Francisco Beltrão às 17h45: 52,6km/h
  • General Carneiro às 14h45: 51,1km/h
  • Nova Prata do Iguaçu às 17h15: 60,1km/h
  • Campo Mourão às 19h30: 52,2km/h
  • Laranjeiras do Sul às 19h: 65,9km/h
  • Loanda às 18h: 56,2km/h
  • Santa Maria do Oeste às 20h: 80km/h

Volumes de chuva acima de 10 mm até as 20h15 desta terça-feira (07) no Paraná

  • Candói (ELEJOR): 13,4 mm
  • Guarapuava (ELEJOR): 13,6 mm
  • Santa Maria do Oeste: 14,6 mm
  • Nova Laranjeiras: 22 mm
  • Loanda: 21,8 mm
  • Campina da Lagoa (INMET): 10,4 mm
  • Foz do Iguaçu: 26 mm
  • Toledo (PCH São Francisco): 15 mm
  • Toledo: 10,8 mm
  • Ouro Verde do Oeste: 30,6 mm
  • Santa Helena: 19,4 mm
  • São Miguel do Iguaçu: 47,8 mm
  • São Jorge d’Oeste: 22,2 mm
  • Capanema – Baixo Iguaçu: 55,6 mm
  • Capanema – Porto Capanema: 33,8 mm
  • Foz do Jordão: 12,4 mm
  • Cruzeiro do Iguaçu: 48,8 mm
  • Francisco Beltrão: 25,6 mm
  • Laranjeiras do Sul: 10 mm
  • Pato Branco: 36,4 mm
  • Boa Esperança do Iguaçu: 34,6 mm
  • Planalto (INMET): 21,4 mm
  • Quedas do Iguaçu: 31 mm
  • Mangueirinha: 19,8 mm
  • São Mateus do Sul: 17,4 mm
  • São Mateus do Sul – Fluviópolis: 10,2 mm
  • Pinhão – Foz do Areia: 11,4 mm
  • Palmas: 39,4 mm
  • Coronel Domingos Soares: 17,6 mm
  • Três Barras do Paraná: 35,2 mm
  • Verê: 19,4 mm
  • Boa Vista da Aparecida: 51,6 mm
  • Nova Prata do Iguaçu: 34,6 mm
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