Avanço de frente fria provoca chuva e ventos de até 80 km/h no Paraná

O avanço de uma frente fria, impulsionada por um ciclone extratropical formado entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, provocou ventos fortes e chuva em diversas regiões do Paraná nesta terça-feira (07/04).

Após alerta sobre a mudança já no início desta terça, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) atualizou os dados às 20h30, mostrando que ventos atingiram a marca de 80 km/h ao longo do dia.

A combinação do deslocamento frontal com as altas temperaturas registradas durante o dia criou o cenário ideal para tempestades intensas. O estado permanece em atenção para riscos de ventanias até quarta-feira (08/04).

Santa Maria do Oeste registra pico de 80 km/h

Até as 20h desta terça, diversas cidades paranaenses registraram rajadas de vento acima dos 50 km/h. O maior registro ocorreu em Santa Maria do Oeste, onde os ventos chegaram a 80 km/h no início da noite. Outros destaques incluem:

Laranjeiras do Sul: 65,9 km/h

65,9 km/h Planalto: 63,7 km/h

63,7 km/h Foz do Iguaçu e Cascavel: 62,6 km/h

62,6 km/h Nova Prata do Iguaçu: 60,1 km/h

60,1 km/h Campo Mourão: 52,2 km/h

Acumulados de chuva no Paraná

O volume de água também foi significativo em cidades do Oeste e Sudoeste do Paraná. Em Capanema, o acumulado chegou a 55,6 milímetros (mm) até as 20h15. Outras cidades com chuvas fortes foram:

Boa Vista da Aparecida: 51,6 mm

51,6 mm Cruzeiro do Iguaçu: 48,8 mm

48,8 mm São Miguel do Iguaçu: 47,8 mm

47,8 mm Pato Branco: 36,4 mm

Previsão para quarta-feira

Para esta quarta-feira (08/04), a previsão do Simepar indica que a instabilidade mais severa deve diminuir, com chuvas ocorrendo de forma mais irregular. No entanto, o alerta se volta para a intensificação dos ventos.

Com o deslocamento do ciclone pelo Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, são esperadas rajadas das direções oeste e noroeste no Paraná.

Lista das cidades do Paraná com rajadas de vento acima de 50 km/h

Planalto (INMET) por volta das 17h: 63,7km/h

Nova Tebas (INMET) por volta das 17h: 52,2km/h

Cidade Gaúcha (INMET) por volta das 19h: 51,5km/h

Marechal Cândido Rondon (INMET) por volta das 18h: 51,8km/h

Foz do Iguaçu (Aeroporto) às 15h35: 62,6km/h

Cascavel (Aeroporto) às 17h15: 62,6km/h

Francisco Beltrão às 17h45: 52,6km/h

General Carneiro às 14h45: 51,1km/h

Nova Prata do Iguaçu às 17h15: 60,1km/h

Campo Mourão às 19h30: 52,2km/h

Laranjeiras do Sul às 19h: 65,9km/h

Loanda às 18h: 56,2km/h

Santa Maria do Oeste às 20h: 80km/h

Volumes de chuva acima de 10 mm até as 20h15 desta terça-feira (07) no Paraná

Candói (ELEJOR): 13,4 mm

Guarapuava (ELEJOR): 13,6 mm

Santa Maria do Oeste: 14,6 mm

Nova Laranjeiras: 22 mm

Loanda: 21,8 mm

Campina da Lagoa (INMET): 10,4 mm

Foz do Iguaçu: 26 mm

Toledo (PCH São Francisco): 15 mm

Toledo: 10,8 mm

Ouro Verde do Oeste: 30,6 mm

Santa Helena: 19,4 mm

São Miguel do Iguaçu: 47,8 mm

São Jorge d’Oeste: 22,2 mm

Capanema – Baixo Iguaçu: 55,6 mm

Capanema – Porto Capanema: 33,8 mm

Foz do Jordão: 12,4 mm

Cruzeiro do Iguaçu: 48,8 mm

Francisco Beltrão: 25,6 mm

Laranjeiras do Sul: 10 mm

Pato Branco: 36,4 mm

Boa Esperança do Iguaçu: 34,6 mm

Planalto (INMET): 21,4 mm

Quedas do Iguaçu: 31 mm

Mangueirinha: 19,8 mm

São Mateus do Sul: 17,4 mm

São Mateus do Sul – Fluviópolis: 10,2 mm

Pinhão – Foz do Areia: 11,4 mm

Palmas: 39,4 mm

Coronel Domingos Soares: 17,6 mm

Três Barras do Paraná: 35,2 mm

Verê: 19,4 mm

Boa Vista da Aparecida: 51,6 mm

Nova Prata do Iguaçu: 34,6 mm