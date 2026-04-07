Alerta laranja: frente fria chega com força ao Paraná nesta terça

Um ciclone extratropical que se formou no Uruguai vai causar um rebuliço na previsão do tempo para o Sul do Brasil a partir desta terça-feira (07/04). No Paraná, no entanto, quem vai influenciar as coisas por aqui é uma frente fria, que será impulsionada justamente pela ação do ciclone.

Segundo a Defesa Civil do Paraná, é preciso atenção máxima em algumas cidades do Oeste e Sudoeste do Estado para a possibilidade de temporais.

Este sistema também será influenciado pelo ar aquecido e rico em umidade da bacia Amazônica, que vem no sentido oposto, elevando de forma significativa os índices de instabilidade. Entre a tarde desta terça e a madrugada de quarta o alerta laranja chama a atenção para o perigo das tempestades que podem acontecer a qualquer momento.

As condições são favoráveis para ocorrência de temporais (chuva forte, muitos raios e ventos acima dos 50 km/h) nas diversas regiões paranaenses. As regiões Oeste e Sudoeste têm sofrido com a estiagem do último mês e a chuva vai chegar em boa hora, apesar de não ser suficiente para mudar radicalmente o cenário.

Já entre a quarta e a quinta-feira o tempo volta a melhorar no estado com declínio das temperaturas. Em Curitiba, a mínima cai consideravelmente a partir de quarta-feira, podendo chegar aos 13°C na quinta, já com o céu claro e sol sem nuvens.