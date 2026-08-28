Aluguel em dia: inadimplência no Paraná fica abaixo da média nacional em agosto

A inadimplência no aluguel residencial no Paraná se manteve em 5,3% em agosto, repetindo o número de julho, segundo o Índice de Inadimplência de Aluguéis (IIA), levantamento mensal da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias. O resultado fica abaixo da média nacional, de 5,9%, e também abaixo da média da região Sul, de 5,6%. O índice considera mais de 500 mil contratos de Fiança Aluguel sob gestão da empresa em todo o país.

O número de agosto confirma uma tendência de queda que começou depois do pico de 6,6%, registrado em julho de 2024. Ao longo de 2025, a taxa no Paraná oscilou entre 5,1% e 5,7%, até chegar à mínima da série, 4,6%, em março deste ano. Desde abril, porém, o índice voltou a subir aos poucos, passando por 4,8%, 5,1% e 4,9%, até estabilizar em 5,3% nos últimos dois meses.

Para Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, a estabilidade de agosto é um sinal positivo para o Estado. “A estabilidade de agosto indica que o índice pode estar se acomodando em um patamar mais controlado. Vale notar que o resultado atual está abaixo do registrado no mesmo mês nos dois anos anteriores, o que aponta para uma tendência de melhora gradual no Estado”, afirma.

Na comparação entre os estados analisados pela Loft, o Paraná ocupa uma posição intermediária. A taxa de inadimplência do Estado fica abaixo da registrada em Minas Gerais (7,4%), São Paulo (6,0%), Rio Grande do Sul (5,8%) e Santa Catarina (5,6%), mas acima da observada no Espírito Santo (4,9%) e no Rio de Janeiro (4,7%). O levantamento considera contratos com atraso superior a 15 dias, com uma janela de três meses para que a imobiliária responsável informe o atraso à plataforma.

