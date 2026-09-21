Associação Comercial do Paraná se manifesta após campanha de Deltan ser suspensa

A Associação Comercial do Paraná (ACP) publicou, neste domingo (20), uma carta aberta à população paranaense em que critica duramente a suspensão da campanha do candidato Deltan Dallagnol. A medida ocorreu por meio de decisão monocrática no fim de semana, na reta final do período eleitoral.

No documento assinado pelo presidente da ACP, Paulo Mourão, e pelo vice-presidente Henrique Domakoski, a entidade afirma que a decisão contraria a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e provoca instabilidade no cenário político e econômico do Estado. Segundo a entidade, interferências desse tipo por parte do Judiciário geram insegurança para quem investe, gera empregos e empreende na região.

A ACP relembrou sua tradição de 136 anos de atuação e citou o legado do fundador Barão do Serro Azul para enfatizar que, embora seja apartidária, não se calará diante de episódios que considera prejudiciais ao processo democrático. A instituição ressaltou que a principal função da Justiça Eleitoral deveria ser garantir a estabilidade e a segurança das regras do jogo.

Além do posicionamento institucional, a nota faz uma convocação direta aos leitores e eleitores paranaenses para comparecerem às urnas no dia 4 de outubro. Para a ACP, o voto consciente e o exercício da livre escolha continuam sendo as ferramentas mais eficazes da sociedade contra decisões de gabinetes e momentos de incerteza política.