Pranchas de skate descartadas que se transformam em óculos, palha de trigo que ganha novos formatos e madeira que vira esculturas e acessórios. A combinação entre tradição, criatividade e sustentabilidade tem conquistado consumidores de diferentes regiões do Brasil. Somente em um dia de feira no Rio de Janeiro, o artesanato paranaense movimentou mais de R$ 39 mil em vendas.

Ao longo de 2026, o volume comercializado em 22 feiras locais e nacionais chegou a quase R$ 1 milhão. O resultado no Rio de Janeiro foi registrado no primeiro dia da Feira Nacional de Arte Popular e Artesanato Brasileiro (Arpoarte Rio), que reúne profissionais de diferentes partes do país.

Entre os produtos levados pelos paranaenses estão biojoias, esculturas e colares de madeira, peças em mosaico e objetos confeccionados com a técnica de vitrofusão, que utiliza altas temperaturas para unir e moldar o vidro.

O reaproveitamento de materiais e a valorização de técnicas tradicionais fazem parte de uma produção que encontra no trabalho manual uma alternativa de geração de renda. Enquanto alguns artesãos preservam conhecimentos transmitidos entre gerações, outros exploram matérias-primas pouco convencionais para desenvolver novos produtos.

Da tradição a novos mercados

O grupo que representa o Paraná no evento é formado por oito participantes, entre profissionais independentes, representantes de cooperativa e associação, um mestre artesão e uma artesã que representa as pessoas com deficiência. Eles vêm de municípios como Curitiba, Maringá, Pérola, Cruz Machado, Morretes e Antonina.

Natural de Cruz Machado, no Sul do Paraná, o artesão Leandro Stefaniszen levou suas esculturas em madeira à capital fluminense. Para ele, participar de eventos nacionais significa ampliar as possibilidades de comercialização, estabelecer contatos e apresentar seu trabalho a consumidores de diferentes regiões brasileiras.

“É muito gratificante perceber como o artesanato paranaense é recebido com carinho, curiosidade e admiração por pessoas diferentes de todo o Brasil, de todas as regiões”, afirmou o artesão.

Os profissionais paranaenses permanecem na feira até domingo (29). Além das vendas, a exposição representa uma oportunidade de dar visibilidade à diversidade cultural do Paraná e de ampliar o mercado para quem tem no artesanato uma fonte de renda.