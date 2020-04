O secretário de estado da Educação, Renato Feder anunciou, nesta terça-feira (07), que o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) revogou a concessão de licença especial compulsória a professores da rede estadual de ensino. A decisão ocorreu um dia após os nomes dos servidores serem publicados em um documento.

A decisão foi tomada em reunião da equipe de governo com o líder na Assembleia, Hussein Bakri, que alertou o Palácio Iguaçu da repercussão negativa e das contestações quanto à legalidade das licenças.

Feder anunciou que os professores da rede atuarão no sistema de aulas online implantado pela secretaria durante a pandemia de coronavírus e que a concessão de licenças será voluntária, aos professores que a solicitarem ao governo. A APP Sindicato, denunciou, na segunda-feira, que mais de 4 mil professores já teriam recebido comunicado sobre suas licenças, sendo dispensados das teleaulas no EAD (Ensino à Distância) adotado pelo Estado como alternativa ao fechamento das escolas por causa do coronavírus. O número de casos da Covid-19 aumentam diariamente no estado.

