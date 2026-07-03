Após ser filmada dentro de empresa, onça-pintada é capturada no Norte do Paraná

Terminou nesta quinta-feira (02), em Mandaguari, região Norte do Paraná, a aventura de uma onça-pintada pela cidade. Ela foi avistada pela dentro de uma empresa da cidade, filmada descansando no pátio e brincando com o próprio reflexo em uma porta de vidro. Ela era monitorada desde então e foi capturada por uma armadilha montada por funcionários do Ibama e do Instituto Água e Terra do Paraná.

O animal, um macho, adulto (cerca de seis anos) e com 90 quilos, estava sendo monitorado desde o dia 16 de maio por uma força-tarefa local, que mobilizou também funcionários da prefeitura, da polícia ambiental e Corpo de Bombeiros.

Após a captura, ele foi transferido para o Zoológico Municipal de Cascavel, na região Oeste. Lá, o felino vai passar por novas avaliações e exames, para depois ser devolvido à natureza, ainda em local indefinido. A aparição de onças na região Norte do Paraná é considerado raro.

A médica veterinária da Diretoria de Patrimônio Natural do IAT, Letícia Koproski, explicou os procedimentos iniciais realizados logo após a contenção. “O animal estava aparentemente tranquilo quando foi sedado pelos médicos veterinários, ainda na madrugada desta quinta-feira. Fizemos alguns exames ainda no campo, onde constatamos um bom estado de saúde.” disse à Agência Estadual de Notícias.

Orientações e canais de atendimento

O IAT orienta a população a evitar qualquer tipo de aproximação ou contato com animais silvestres. Caso um animal de grande porte seja avistado, o procedimento correto é acionar imediatamente os órgãos ambientais.

Proibição de captura particular: É proibida a instalação de arapucas ou armadilhas por conta própria. A prática configura crime ambiental, sujeita a processo e multa.



É proibida a instalação de arapucas ou armadilhas por conta própria. A prática configura crime ambiental, sujeita a processo e multa. Prevenção em propriedades: Para evitar incidentes com predadores na área rural, a recomendação inclui melhorias no manejo físico do local, como a instalação de luzes e alarmes.

Se você avistar algum animal como este, a recomendação é entrar em contato com o setor de fauna do IAT pelo WhatsApp (41) 9-9554-0553 ou Escritórios Regionais do IAT. Animais feridos e denúncias de crimes ambientais podem ser feitos pelo telefone 181. Ao realizar o contato, informe a localização precisa e os detalhes do ocorrido de forma objetiva para agilizar o atendimento das equipes.