Após áudios complicarem Flávio Bolsonaro, Ratinho Jr. explica se está arrependido de deixar disputa

Um dos políticos mais bem cotados para disputar a presidência da República nas eleições, o governador do Paraná Ratinho Júnior abriu mão da disputa após a escolha de Flávio Bolsonaro como representante de parte da direita brasileira. Nesta sexta-feira (15/05), após o vazamento de áudios que deixou a relação do filho do ex-presidente com o banqueiro Daniel Vorcaro exposta, Ratinho Júnior foi questionado se não teria se arrependido de sua decisão.

Em entrevista coletiva, divulgada pela Rádio Educadora de Dois Vizinhos, Ratinho destacou que seria uma honra para qualquer cidadão concorrer à presidência. “Sem dúvida seria uma grande oportunidade, uma honra, mas eu tinha e tenho um compromisso com o Paraná e uma responsabilidade muito grande. E foi uma decisão coletiva, do meu time, do grupo e dos prefeitos, de que vamos ajudar o Brasil através do Paraná, que já é o que está acontecendo”, disse.

Ratinho afirmou ainda se orgulhar de ser uma barreira entre o que acontece em Brasiliá e o Paraná, evitando que o que acontece lá respingue por aqui. “A gente torce para que as coisas possam se acalmar no Brasil. A parte mais importante é que olhando pro nosso quintal, pro nosso estado Estado, é que as brigas de Brasília não têm incomodado o Paraná. Temos seguido em frente, e muito bem. Estamos há 7 anos e 4 meses sem sermos incomodados”, afirmou.

O governador disse que não é o seu perfil defender a polarização direita x esquerda que tem incomodado todo mundo. “Não fiz politica buscando briga. Pelo contrário, elas não levam a nada, não resolvem o problema da Dona Maria. Temos que continuar unindo a população dos prefeitos, da sociedade civil organizada, das cooperativas e agricultores. Isso que faz nosso estado se destacar”, concluiu.

Na última quinta-feira, uma reportagem do The Intercept revelou áudios que mostram uma proximidade muito grande entre Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro preso, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nos conteúdos divulgados, ele pede dinheiro que havia sido prometido como patrocínio ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O caso forçou Flávio a se explicar mais de uma vez e desdobramentos, que incluem também a participação do seu irmão, Eduardo, e do deputado Federal Mario Frias, tornou a compreensão do “todo” ainda mais complexa.