Após aplicação da polilaminina, paciente de 70 anos inicia fisioterapia em Curitiba

Dois dias após receber a aplicação da polilaminina, realizada no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, o paciente João Luiz Miqueline, de 70 anos e morador de Colombo, iniciou na quinta-feira (05/03) a reabilitação no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (CHR), também na capital paranaense. Neste primeiro momento, ele segue internado na unidade e recebe atendimento multidisciplinar, com fisioterapia e cuidado integral.

O médico ortopedista Bruno Bodanese, gerente técnico da unidade hospitalar, explicou que todos os recursos para reabilitação estão sendo disponibilizados para o paciente. Segundo ele, o plano é realizar a reabilitação do internado com a previsão inicial de duas semanas. Durante esse período, João Luiz contará com toda a equipe global, incluindo fisioterapia convencional, pélvica e aquática, além de terapia ocupacional, nutrição e acompanhamento psicológico. Após esse período e com a alta médica, ele retornará para a reabilitação diária.

Por ser o primeiro paciente a receber a aplicação de polilaminina, Bodanese ressaltou que o atendimento é uma novidade. “Não temos ainda um protocolo definido para o atendimento, mas vamos construir isso tendo como base todos os nossos serviços do Hospital de Reabilitação”.

O acidente doméstico que resultou na lesão de João Luiz aconteceu em dezembro. A queda foi de aproximadamente três metros. “Quando eu bati no chão, já não senti mais minhas pernas. Mas, eu tenho muita esperança de voltar a andar”, disse o paciente.

No CHR, João Luiz recebe atendimento especializado e segue acompanhado de perto pelos familiares. Logo na primeira sessão, o paciente surpreendeu a equipe médica com sua determinação, conseguindo ficar em pé com o auxílio de barras paralelas.

“No dia da aplicação, o médico me disse que se eu não fizesse fisioterapia não adiantaria em nada me submeter a aplicação da polilaminina. Eu sou muito grato a todos, desde o atendimento que recebi no Hospital do Trabalhador e o que estou recebendo aqui. São profissionais maravilhosos que estão me dando essa oportunidade e eu só posso me esforçar ao máximo”.

Aplicação experimental de polilaminina no Paraná

A polilaminina é um composto experimental brasileiro, derivado da laminina (proteína da placenta), desenvolvido para regenerar nervos após lesões na medula espinhal, atuando como um andaime que facilita o crescimento e reconexão neural, sendo uma esperança para paraplégicos e tetraplégicos. É importante ressaltar que o medicamento ainda está em fase de pesquisa clínica e sem aprovação final da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso amplo.

Na terça-feira (03/03), o médico neurocirurgião João Elias Ferreira El Sarraf, do Hospital do Trabalhador, que aplicou a polilaminina no paciente João, e outros médicos pesquisadores apresentaram a iniciativa ao governador Carlos Massa Ratinho Junior no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Tatiana Coelho de Sampaio, bióloga e professora doutora da UFRJ, e Rogério Almeida, vice-presidente de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação no Laboratório Cristália, que está produzindo o medicamento, também participaram de maneira virtual.

Os profissionais explicaram os resultados da pesquisa, que começou na universidade e agora está perto de iniciar a fase 1 na Anvisa. O governo colocou à disposição apoio logístico da Casa Militar para transporte do medicamento e de pacientes dentro da janela de 72 horas idealizada para pesquisa, e também disse que a Fundação Araucária pode auxiliar a expandir o treinamento de médicos aplicadores do composto.

“Colocamos toda a rede de saúde do Estado à disposição, da organização do transporte da polilaminina ao treinamento de outros médicos para estarem aptos a fazer a aplicação”, disse o governador.