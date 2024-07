A escassez de placas A e B fez com que o Detran-PR precisasse adotar novas sequências alfanuméricas para dar conta dos emplacamentos no estado. Depois de incorporar placas com início R e S ao longo dos últimos anos, agora o Paraná também irá emplacar carros com uma nova sequência, começando com as combinações TAI a TAZ e de TBA a TBZ, somando um total de 439.956 unidades disponíveis para registro.

Nos últimos 30 anos ter um carro “Placa A” era sinônimo de um carro de procedência. Mesmo que não houvesse qualquer garantia disso, saber que o carro foi emplacado em Curitiba/Paraná dava mais tranquilidade aos possíveis compradores mais criteriosos (as pessoas tinham preconceito com carros que não eram de placa A).

+ Leia mais: Precisando trabalhar? Agências têm 20,8 mil vagas abertas no Paraná

Isso mudou com a quantidade de emplacamentos realizadas nos últimos anos. No ano passado foram emplacados 455.548 veículos no Paraná. Na média, são cerca de 391 mil por ano. Em 2024, até o mês de maio, já foram emplacados 182.362 veículos. Em Curitiba, segundo o Detran, foram emplacados 155.533 em 2023 e 58.463 até maio deste ano. São aproximadamente 21 mil emplacamentos mensais.

A sequência de placas veiculares teve início em 1990 e o Paraná foi o primeiro estado brasileiro a ser contemplado, com a sequência AAA-0001 à BEZ-9999, com duração de 30 anos. Em 2020, o Estado solicitou uma nova subsequência para atender a demanda e foi autorizado a usar a série RHA-0001 à RHZ-9999, de aproximadamente 250 mil placas.

+ Viu essa? Viagens no tempo: 10 filmes que você precisa conhecer

A última sequência adicionada ao “estoque” do Detran ia de SDP-0A01 à SFO-9J99, o que equivalia a 519.948 unidades, aconteceu no ano de 2022.

Os cidadãos que desejaram escolher sua combinação, poderão fazê-lo mediante pagamento adicional, serviço exclusivo para carros zero quilômetros, com o custo de R$ 150,00. Os recursos são destinados para desenvolvimento de projetos sociais no Estado. A escolha da placa é uma opção do usuário. Quem não deseja fazer a seleção dos dígitos recebe a placa conforme a ordem sequencial do cadastro do Detran.

Paraná recebe novo lote de placas para dar conta da demanda de emplacamentos no estado. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

A história das placas

As placas organizadas por sequência numérica tiveram início em 1901 e seguiram até 1941.O modelo possuía o fundo preto com caracteres brancos, sendo iniciadas com “A” para veículos de aluguel e com “P” para carros de uso particular.

Entre os anos de 1941 e 1969, as cores foram alteradas. O fundo amarelo com as numerações pretas eram para os carros particulares; o fundo vermelho com numerações brancas, para carros de aluguel. Já durante este período, as placas eram emitidas pelas prefeituras seguindo uma numeração sequencial.

Com o aumento da frota e a necessidade de maior segurança, em 1969 foram necessárias mais algumas mudanças. O fundo passou a ser amarelo com letras pretas e iniciou-se o uso do lacre, administrado pelos próprios Estados. A mudança permaneceu até 1989.

Farofinha inesquecível garante sabor em Prato Feito indicado a prêmio em Curitiba

Após diversos problemas relacionados a placas duplicadas, o governo federal decidiu unificar e, junto com o Detran do Paraná, criou um único sistema para controlar a emissão e numeração das placas – o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O Paraná foi o pioneiro na utilização, em 1990, e os demais estados aderiram até meados de 1999.

No sistema Renavam as placas possuem cores diferentes de acordo com a categoria e espécie de cada veículo.

Com a necessidade novamente de aumentar a segurança e atender a Resolução 729/2018 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os Estados da Federação aderiram à placa Mercosul. O modelo atual foi criado com o objetivo de ser reconhecido e utilizado por todo o sistema Mercosul, ajudando na identificação e segurança dos automóveis.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”