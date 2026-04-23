Após anos de abandono, atração na Tríplice Fronteira será reformada e ampliada

As obras de revitalização do Espaço das Américas já estão em andamento no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, marcando o início de uma nova fase para um dos pontos mais simbólicos da integração entre Brasil, Paraguai e Argentina. Após anos de abandono, o espaço concebido para a realização de eventos de grande porte, passa por uma transformação que pretende reposicioná-lo como um polo turístico, cultural e gastronômico na Tríplice Fronteira.

O projeto foi liberado após a obtenção da licença ambiental no fim de 2025 e das autorizações municipais no início de 2026. Com investimento estimado em cerca de R$ 30 milhões por parte do Grupo Cataratas, a proposta é transformar a estrutura inaugurada em 1997 em um complexo multifuncional, voltado à ampliação da experiência dos visitantes e ao fortalecimento do turismo local.

Nesta fase inicial, as intervenções se concentram na reconfiguração estrutural do espaço, com foco em acessibilidade, mobilidade interna e adaptação ao fluxo crescente de turistas. A proposta arquitetônica preserva elementos originais do edifício — construído em pedra, madeira e vidro — ao mesmo tempo em que incorpora soluções contemporâneas para modernizar o ambiente.

Um dos principais eixos do projeto é a criação de áreas de convivência e gastronomia, pensadas para estimular a permanência do público no local. O novo Espaço das Américas deve reunir ambientes integrados, voltados ao encontro de pessoas, à contemplação e à valorização da diversidade cultural da região. A proposta inclui espaços gastronômicos que dialoguem com as tradições dos três países, reforçando a identidade trinacional do complexo.

Além disso, estão previstas passarelas interligando diferentes níveis do terreno, elevadores panorâmicos e rampas acessíveis, ampliando a circulação e garantindo inclusão, além da ligação com o Marco das Três Fronteiras que fica ao lado. Os novos mirantes são outro destaque da revitalização e devem oferecer vistas privilegiadas dos rios Iguaçu e Paraná, além dos territórios de Brasil, Paraguai e Argentina.

O estacionamento será construído num espaço que ainda está sendo liberado, pois foi transferido do município para a EPR Iguaçu, concessionária que administra a BR 277 e precisa ser devolvido ao ente municipal.

Mais detalhes do projeto do novo Espaço das Américas

O projeto é assinado pelo arquiteto Alexandre Balthazar, diretor executivo da Urbexxa Arquitetura e Urbanismo, e busca equilibrar preservação e inovação. A ideia é manter a essência do espaço original, ao mesmo tempo em que se cria uma nova dinâmica de uso, mais conectada às demandas atuais do turismo.

A revitalização também prevê a ampliação da programação cultural, com eventos e apresentações artísticas voltadas à integração entre os três países. A proposta é resgatar o papel do Espaço das Américas como um ponto de encontro entre culturas, reforçando seu valor simbólico e histórico.

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Inaugurado durante a gestão do ex-governador Jaime Lerner, o espaço foi concebido como um centro de eventos voltado à integração regional. Com o passar dos anos, no entanto, a baixa utilização e a falta de manutenção levaram à deterioração da estrutura, que chegou a ser alvo de depredações.

Com a nova intervenção, a expectativa é reverter esse cenário e consolidar o Espaço das Américas como um dos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. A estimativa é de geração de mais de 80 empregos diretos, tanto durante a execução das obras quanto na futura operação do complexo. A conclusão das obras está prevista para o final de 2026.