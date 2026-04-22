Como Itaipu pode dobrar sua capacidade usando painéis solares flutuantes?

A usina de Itaipu instalou 1.584 painéis solares flutuantes sobre seu reservatório, na fronteira do Brasil com o Paraguai. O projeto experimental gera 1 megawatt-pico de energia, suficiente para abastecer 650 casas. Estudos indicam que cobrir 10% do lago com placas solares poderia gerar o equivalente a outra usina de Itaipu.

Por que Itaipu está testando painéis solares sobre a água?

A usina criou uma “ilha solar” como laboratório de pesquisa para futuras aplicações comerciais. Os engenheiros analisam a interação das placas com o ambiente, incluindo impactos em peixes e algas, temperatura da água, influência dos ventos e estabilidade da estrutura. O objetivo é diversificar as fontes de energia e aproveitar o potencial do reservatório de 1,3 mil quilômetros quadrados.

Quanto tempo levaria para expandir a geração solar?

Estimativas preliminares indicam que seriam necessários pelo menos quatro anos para atingir uma geração solar de 3 mil megawatts, cerca de 20% da capacidade atual da hidrelétrica. O investimento inicial foi de US$ 854,5 mil, cerca de R$ 4,3 milhões. A expansão depende de estudos e atualização do Tratado de Itaipu, assinado em 1973 entre Brasil e Paraguai.

Quais outras fontes de energia Itaipu está desenvolvendo?

Além da energia solar, Itaipu desenvolve hidrogênio verde no Itaipu Parquetec, usando eletrólise da água sem emissão de gás carbônico. O hidrogênio pode servir como combustível limpo para indústrias e transporte. A usina também produz biogás e biometano a partir de resíduos orgânicos, transformando lixo em combustível para veículos.

Como funciona a produção de biocombustíveis em Itaipu?

A usina transforma resíduos orgânicos de restaurantes e materiais apreendidos em fiscalizações em biogás e biometano por meio de biodigestão em grandes tanques. Em nove anos, foram processadas mais de 720 toneladas de resíduos, gerando combustível suficiente para percorrer 480 mil quilômetros. A planta também desenvolve SAF, combustível sustentável para aviação.

Onde ficam os centros de pesquisa de Itaipu?

Os projetos de inovação funcionam no Itaipu Parquetec, em Foz do Iguaçu, criado em 2003 em parceria com universidades e empresas. O centro já formou mais de 550 doutores e mestres e abriga o Centro Avançado de Tecnologia de Hidrogênio e um centro de gestão energética para desenvolvimento de baterias e armazenamento de energia.