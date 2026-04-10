Amplitude térmica e risco de temporais marcam o fim de semana no Paraná

A previsão do tempo para o Paraná neste fim de semana é de instabilidade e amplitude térmica. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para mudanças nas condições meteorológicas. Um sistema de baixa pressão atmosférica avançará sobre o estado, trazendo instabilidade e o risco de eventos severos, especialmente nas regiões de fronteira.

Neste sábado (11/04), o dia começará com nebulosidade variável. No Leste (Curitiba e praias), nos Campos Gerais e no Centro-Sul, o amanhecer terá nuvens baixas e possibilidade de chuvas ocasionais e isoladas. Nessas áreas, as temperaturas ficam mais amenas, oscilando entre 13°C e 26°C.

Já nas faixas Norte e Oeste, o sol aparecerá com maior frequência e o aquecimento será mais acentuado, com as máximas podendo atingir 30°C. No entanto, a partir da tarde, a aproximação de um sistema de baixa pressão vindo dos países vizinhos favorece a formação de chuvas isoladas no Noroeste, Oeste e Sudoeste.

Não se descartam temporais localizados em municípios próximos às fronteiras com o Paraguai e a Argentina.

Previsão do tempo para o domingo

No domingo (12/04), a instabilidade ganha força e se espalha por praticamente todo o território paranaense, avançando do Sudoeste em direção ao Nordeste. As regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste estão sob alerta de tempestades potencialmente severas, com maior probabilidade de ocorrência a partir da tarde.

À medida que a instabilidade se desloca para o Leste, perde intensidade. A tendência para a Região Metropolitana de Curitiba e praias é de chuva fraca e céu encoberto.

No Norte, o calor ainda chega aos 30°C. Já no Oeste e Centro-Sul, a chuva derruba as máximas, que devem ser de 5°C a 7°C mais baixas que nos dias anteriores, não ultrapassando 25°C.

Alerta no domingo

Um boletim do Simepar e da Defesa Civil Estadual indica diferentes níveis de atenção para o domingo:

Risco Alto (Noroeste e Oeste): Probabilidade de tempestades severas, chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento intensas, descargas elétricas e granizo. Há risco de queda de árvores, alagamentos, enxurradas e danos em plantações.

Risco Moderado: Sudoeste, Centro-Sul, Norte e Sul.

Risco Baixo: Norte Pioneiro e Leste (RMC e Litoral).

Como receber alertas oficiais

A população deve monitorar as atualizações da Defesa Civil. O cadastro para receber alertas em tempo real é gratuito e pode ser feito das seguintes maneiras:

Via SMS: Envie uma mensagem com o seu CEP para o número 40199.

Via WhatsApp: Cadastre o número (61) 2034-2611 e envie um “Oi” para configurar sua localização.

Para a segunda (13/04) e terça-feira (14/04), a previsão é de que as instabilidades percam força, embora ainda possam ocorrer chuvas irregulares pelo estado..