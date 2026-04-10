Parque Nacional do Iguaçu fica em 3º lugar em ranking mundial de popularidade

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, no Paraná, conquistou o terceiro lugar no ranking de parques mais populares do mundo, elaborado pela empresa de turismo alemã TUI Musement.

Único representante brasileiro na lista, que considerou apenas Patrimônios Naturais Mundiais da UNESCO, o atrativo paranaense ficou atrás somente do Parque Nacional dos Lagos de Plitvice (Croácia) e de sua contraparte argentina, o Parque Nacional do Iguazú.

A classificação foi baseada em avaliações de visitantes no Google, onde o parque brasileiro soma quase 70 mil reviews e uma nota média de 4.8 de 5.0. Para o Viaje Paraná, o resultado reflete o estado como um desejo de consumo no turismo internacional.

Além das famosas cataratas, Foz do Iguaçu também oferece experiências como o Parque das Aves. Vale destacar que o Paraná é o único estado do Brasil a abrigar dois Patrimônios Naturais Mundiais: o Parque Nacional do Iguaçu e a Grande Reserva da Mata Atlântica.

Parque Nacional do Iguaçu

No território do Parque Nacional do Iguaçu é protegida uma área de 185 mil hectares de Mata Atlântica, um dos últimos remanescentes desse bioma no planeta, em fronteira com a Argentina, na província de Missiones e Puerto Iguazú.

A administração é feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Urbia Cataratas.