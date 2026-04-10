Novo sistema de luzes na BR-277 busca frear mortes na Serra do Mar

A concessionária EPR Litoral Pioneiro instalou um novo sistema de comunicação cromática na BR-277, que vai auxiliar os motoristas na região da Serra do Mar, em Morretes. Segundo a empresa, foram instalados na extensão do km 40, nos dois sentidos da rodovia, 20 refletores de iluminação com lâmpadas que permitem a sinalização por meio de cores.

A mudança na tonalidade das cores são feitas de acordo com o acionamento do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. Cada cor representa um tipo de risco: laranja apresenta restrição relevante / atenção máxima. Usada em casos de lentidão forte, visibilidade ruim (neblina forte), faixa parcialmente bloqueada. A cor vermelha será usada em casos de perigos imediatos, como fila parada confirmada, acidente com bloqueio, interdição e risco grave no curto alcance.

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Para o gerente de operações da EPR Litoral Pioneiro, Norverto Pratavieria Junior, o objetivo é informar o usuário em tempo real. “Este projeto tem impacto direto na experiência do usuário, que recebe a comunicação instantânea sobre as condições da rodovia e também de segurança viária, uma vez que ele pode se antecipar e se preparar para eventuais situações”, revela.

Os refletores ficam ativos durante 24 horas. Com base no monitoramento permanente das rodovias pela concessionária, os operadores do CCO alteram as cores dos equipamentos conforme a necessidade de orientação aos motoristas e de acordo com o sentido da rodovia.

O desenvolvimento do projeto levou em consideração o posicionamento dos refletores em relação ao campo visual dos motoristas, garantindo que a comunicação seja identificada à distância e sem interferir na iluminação da rodovia. O trecho para o teste foi escolhido por se tratar de um ponto relevante da rodovia, com incidência de neblina – que permite verificar a eficiência das cores em momentos de baixa visibilidade.

Mortes na estrada aumentaram nos últimos anos

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) revelam uma tendência de crescimento nos acidentes da BR-277, na região da Serra do Mar, entre 2021 e 2025. Apesar de não existir um aumento linear e constante, houve um crescimento geral de acidentes graves até 2024.

Foram registrados 127 acidentes graves em 2021 no trecho do km 59 ao 20, região da Serra do Mar, atingindo o pico de 176 em 2024. No entanto, em 2025, o número caiu para 163, o que interrompeu a tendência de alta.

Apesar da oscilação no número de acidentes, as mortes na estrada apresentaram uma clara tendência de aumento. Foram 9 óbitos no trecho em 2021, estabilizou em 10 nos dois anos seguintes, caiu para 6 em 2024 e atingiu seu ponto mais alto em 2025, com 11 mortes.