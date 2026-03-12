Ambulatório do Hospital do Trabalhador amplia exames e especialidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do Complexo do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, completa o primeiro ano de funcionamento em abril de 2026 com uma média de 10 mil atendimentos mensais. A unidade ampliará os serviços a partir de abril, oferecendo novos exames de imagem e consolidando a integração entre consultas com especialistas e diagnósticos de média e alta complexidade.

Para marcar o aniversário e reduzir a necessidade de deslocamento dos usuários, o AME seguirá um cronograma de expansão. Novos serviços eletivos serão ofertados, incluindo ultrassonografia, eletroneuromiografia, eletrocardiograma e coleta laboratorial. No segundo semestre, está prevista a implementação de equipamentos para exames de alta complexidade, como endoscopia, colonoscopia e broncoscopia.

Atualmente, o AME do Trabalhador oferece 26 especialidades médicas, contando com um corpo clínico de 85 médicos e 40 residentes, além de uma equipe assistencial com 4 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem e 10 recepcionistas. A unidade atende uma média de 600 pacientes por dia.

A estrutura moderna do AME inclui 24 consultórios, salas para exames complementares e uma farmácia especializada, projetada para atender a crescente demanda por serviços do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Curitiba.