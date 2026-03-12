Muita água!

Guaraqueçaba registra maior volume de chuva do Paraná com 100 mm em poucas horas

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
12/03/26
Imagem mostra um detalhe de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

O Paraná amanheceu sob chuva intensa nesta quinta-feira (12/3). Em apenas 12 horas, o município de Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, acumulou 103,2 milímetros de precipitação, o maior índice do estado no período. Já em Pontal do Paraná, na região de Pontal do Sul, o volume chegou a 97 mm.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ao menos cinco cidades do Litoral registraram acumulados superiores a 40 mm durante a madrugada e início da manhã.

Chuva em Curitiba preocupa

Em Curitiba, a estação meteorológica da prefeitura apontou 16,3 mm de chuva no bairro Boa Vista. 

Outras regiões da capital, como Caximba e Bairro Alto, também tiveram volumes significativos, com índices acima de 12 mm. Confira, abaixo, os maiores acúmulos nesta manhã:

  • Guaraqueçaba – Sede: 103,2 mm
  • Pontal do Paraná – Pontal do Sul: 97 mm
  • Guaraqueçaba – Salto Morato: 90 mm
  • Pontal do Paraná – Praia de Leste: 75,8 mm
  • Paranaguá – Floresta do Palmito: 61,2 mm
  • Paranaguá – Posto Polícia Alexandra: 59,2 mm
  • Guaratuba: 53,2 mm
  • Marumbi Base: 50,8 mm
  • Paranaguá – km 10 da BR-277 (EPR): 48,2 mm
  • Paranaguá – Morro Inglês: 46,4 mm
  • Marumbi Pico: 45 mm
  • Antonina: 43,2 mm
  • Paranaguá: 40,8 mm

Previsão do tempo indica mais chuva para o Paraná

Segundo a previsão do tempo, as instabilidades atmosféricas devem continuar atuando no estado ao longo desta quinta-feira, com possibilidade de tempestades localizadas, especialmente nas áreas próximas à Serra do Mar. A tendência é que as condições comecem a perder força apenas na sexta-feira (13/3).

Em boletim divulgado pela Defesa Civil do Paraná, o órgão alerta para risco de tempestades irregulares, com chuva forte, rajadas de vento e descargas elétricas. Esses fenômenos podem provocar queda de galhos, alagamentos, destelhamentos, redução da visibilidade em rodovias e até interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A maior atenção está voltada para a região Centro-Sul do estado. Municípios como União da Vitória, Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul estão sob alerta amarelo, que indica risco moderado para ocorrência de temporais ao longo do dia.

