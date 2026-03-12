Textos inéditos de Paulo Leminski são encontrados em avião e guardados por 44 anos

Quem diria que um envelope esquecido numa poltrona de avião guardaria preciosidades literárias por mais de quatro décadas. Pois é, aconteceu com nada menos que Paulo Leminski. Na próxima quarta-feira (18/03), a Biblioteca Pública do Paraná (BPP) vai ser palco de um momento histórico: a entrega à família do poeta curitibano de materiais que ficaram “voando” por 44 anos.

A história é digna de filme. Em 1982, Leminski fazia uma ponte aérea Curitiba-São Paulo e, distraído, deixou pra trás um envelope recheado de escritos na poltrona do avião. O ex-gerente da Varig, Ernani Edson de Paula, achou o material e guardou, sem fazer ideia da preciosidade que tinha em mãos.

Só agora, mais de 40 anos depois, é que a filha de Ernani, Caroline de Paula, percebeu que aquilo era ouro em pó literário. Com a ajuda do jornalista Célio Martins, ela confirmou a autenticidade do achado com a família do poeta.

E o que tem nesse envelope misterioso? Poemas, anotações e até uma tradução para o inglês da música “Esotérico”, do Gilberto Gil. Tem até o cartão de embarque do voo, pra não restar dúvida de que o material é mesmo do Leminski.

Luiz Felipe Leprevost, diretor da BPP, lembrou que o escritor era figura carimbada na biblioteca. “No mês em que a Biblioteca Pública do Paraná completa 169 anos, acontece essa solenidade de entrega de textos de Leminski, que frequentava muito a BPP. Ficamos muito felizes de poder participar deste momento tão significativo”, disse ele, todo orgulhoso, em entrevista para a Agência Estadual de Notícias.

Textos inéditos

Aurea Leminski, filha do poeta, explicou que são mais exercícios literários do pai. “Os achados são um ‘processo de escrita’ de Leminski, coisas que ele escreveu e não publicou, porém obviamente importantes para o histórico literário”, contou ela.

Já Estrela Leminski, outra filha do escritor, destacou o jeito multitarefa do pai. “O envelope mostra o jeito de produzir dele, um pouco de tudo, música, poesia, ideias, tudo ao mesmo tempo. Vai ser importante para o acervo, para a memória cultural brasileira, além de ser uma história muito curiosa”, comentou.

O jornalista Célio Martins não escondeu o entusiasmo com a descoberta. “Achados originais de figuras importantes do mundo da literatura são acontecimentos incríveis. No caso dos escritos do Leminski, esquecidos nas alturas, em um avião, é algo fantástico. Não pode ficar num papel ou numa tela em branco”, afirmou.

A cerimônia de entrega vai rolar no Auditório da BPP, com direito a uma pequena exposição dos achados até o fim de março. Então, se você é fã do Leminski ou só quer dar uma espiadinha nesse pedaço da história literária paranaense, já sabe: dia 18, quarta-feira, a partir das 17h30, na Rua Cândido Lopes, 133, no coração de Curitiba.