Moçambique no palco: Festival de Curitiba recebe atração internacional

O Festival de Curitiba, em sua 34ª edição, traz uma atração internacional que promete encantar o público paranaense. O espetáculo BRACE, do aclamado coreógrafo e bailarino moçambicano Edivaldo Ernesto, fará sua estreia nacional nos dias 5 e 6 de abril, no teatro do Sesc da Esquina.

A obra, inspirada na história de três povos que habitaram o Sul da África entre os séculos XV e XIX, é uma jornada pela memória e ancestralidade do artista. Ernesto, uma das vozes mais potentes da dança contemporânea mundial, mergulha nas trajetórias dos Mwene Mutapa, Zulos e Changana para criar uma narrativa que desafia estereótipos e celebra a força dessas sociedades.

“No processo de criação houve o desejo de questionar o olhar externo que frequentemente coloca as pessoas africanas em um lugar de permanente carência. O que me interessa é afirmar que essas sociedades existiram de forma soberana, estruturada e potente”, revela o artista.

Nascido em Maputo e radicado na Alemanha, Ernesto traz em sua bagagem uma carreira internacional de destaque. Especialista nas técnicas Flying Low e Passing Through, ele desenvolveu uma metodologia singular de improvisação e composição de movimento, que leciona em diversos países.

Em BRACE, corpo, som e espaço se entrelaçam em uma performance arrebatadora. “Entendo-os como uma grande orquestra, onde meu instrumento principal é o corpo e os sons que ele produz, que em composição com a música tornam-se matéria sonora e dramatúrgica”, explica o coreógrafo.

A vinda de BRACE ao Brasil é uma oportunidade única para o público curitibano experienciar a potência da dança contemporânea africana. Ernesto espera criar um diálogo com os espectadores, reconhecendo os ecos da herança africana na cultura brasileira.

Os ingressos para o Festival de Curitiba, incluindo as apresentações de BRACE, estão disponíveis no site oficial do evento e na bilheteria física no Shopping Mueller.

Serviço

34.º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações do espetáculo.

Descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.