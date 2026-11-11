Aluguel dispara em Curitiba e fica 13,6% mais caro em um ano; valor médio chega a R$ 2.476

O aluguel residencial em Curitiba está cada vez mais caro. Em apenas um ano, o valor médio dos contratos subiu 13,6%, chegando a R$ 2.476 em setembro de 2026. O aumento também chama a atenção na comparação com agosto, quando o custo médio era 5,4% menor. Os dados são de um levantamento do Secovi Inteligência, área de pesquisa do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná (Secovi-PR).

Em valores, a diferença representa aproximadamente R$ 297 a mais por mês em relação a setembro de 2025 e R$ 127 acima do registrado em agosto deste ano. Para quem precisa alugar um imóvel, o avanço dos preços significa um peso maior no orçamento, em um cenário de oferta limitada de moradias disponíveis na capital.

A alta não é pontual. Na média trimestral, os aluguéis ficaram 12,3% mais caros em relação ao mesmo período de 2025. Na comparação com 2024, o aumento acumulado chega a 27,5%.

A baixa oferta de imóveis é apontada pelo setor imobiliário como uma das principais razões para a elevação dos preços. Segundo Leonardo Baggio, vice-presidente do Secovi Inteligência, os reajustes vêm superando a inflação.

“A valorização dos aluguéis acima da inflação aumenta o retorno para os proprietários dos imóveis e reflete a lei de mercado, pois a oferta segue baixa”, afirma Baggio.

Apesar dos preços mais elevados, a procura por imóveis para alugar continua intensa. Em setembro, 23,3% das unidades residenciais ofertadas foram alugadas, o terceiro maior índice do ano, atrás apenas de janeiro e fevereiro. O resultado representa um crescimento de 0,9 ponto percentual em relação a agosto e de 5,9 pontos percentuais na comparação com setembro de 2025.

O Centro continua sendo a região com maior concentração de contratos residenciais, respondendo por 13,7% das locações realizadas em setembro. Na sequência aparecem Água Verde (6,5%), CIC e Cristo Rei (4,3% cada) e Portão (4,2%).

Na média dos últimos 12 meses, o Centro também lidera, com 14,1% dos contratos, seguido pelo Água Verde (6%), Portão (4,3%), Bigorrilho (3,7%) e CIC (3,6%).

Entre os tipos de imóveis, os sobrados individuais tiveram a maior proporção de unidades alugadas em setembro, com 34,8% da oferta negociada, crescimento de 10,4 pontos percentuais em relação a agosto. Quitinetes e studios também apresentaram aumento na procura efetivada, com 14,9% dos imóveis disponíveis alugados.

Mesmo diante do encarecimento da moradia, a taxa de inadimplência permaneceu em 1%, considerando atrasos superiores a 30 dias no pagamento do aluguel.

No segmento comercial, o Centro concentrou 37,4% das locações em setembro, seguido por Portão (7,1%) e Água Verde (6,1%). Os barracões tiveram destaque, com 14,3% dos imóveis ofertados alugados.

O levantamento revela um contraste no mercado imobiliário de Curitiba: enquanto a procura por locações se mantém elevada, os preços continuam subindo, tornando mais oneroso o acesso à moradia para quem depende do aluguel.