Alerta de temporais no Paraná: chuva retorna com força nesta sexta-feira

As chuvas continuam intensas nesta primavera no Paraná. Novos temporais foram registrados nesta quarta-feira (05/11) e, após uma rápida trégua na quinta-feira (06/11), a chuva deve retornar com força na sexta-feira (07/11) e no sábado (08/11) em várias regiões do estado, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Nesta quarta-feira um sistema de baixa pressão causou rajadas de vento de 91,8km/h às 3h30 em Altônia, e de 82,4km/h às 3h em Guaíra. Até 11 horas, o volume de chuva já havia ultrapassado os 30 milímetros (mm) em cidades como Apucarana, Altônia e Guaíra.

O cenário chuvoso dos últimos dias já fez com que cinco cidades paranaenses superassem a média histórica de precipitação para o mês inteiro, mesmo estando apenas no quinto dia de novembro. Cianorte, Santa Helena e Campo Mourão já ultrapassaram esse limite nos dois primeiros dias do mês. Agora, Cândido de Abreu, onde o acumulado médio em novembro é de 125 mm, já registrou 155 mm, e Ubiratã, com média mensal de 104,8 mm, acumula 108,6 mm até o momento.

As instabilidades desta quarta-feira vão perdendo força gradualmente. Na quinta-feira (06/11) ocorrerá um breve momento de calmaria, com previsão apenas de chuvas ocasionais e fracas na região Leste, embora ainda possam ocorrer trovoadas pontuais ao longo da tarde no Noroeste e no Norte do Paraná.

Paraná tem previsão de chuvas intensas na sexta-feira

O alívio, no entanto, será passageiro. Na sexta-feira (07/11), as chuvas voltam com intensidade ao Paraná. O boletim meteorológico do Simepar atualizado nesta quarta-feira em parceria com a Defesa Civil coloca em alerta uma área extensa que abrange o Oeste, Noroeste, Sudoeste e parte do Norte do estado.

As tempestades severas chegarão primeiramente entre o Sudoeste e Oeste no início da tarde de sexta, espalhando-se para as demais regiões ao longo da tarde e noite. O cenário é preocupante: há previsão de fortes rajadas de vento, precipitação de granizo, muitas descargas elétricas e chuva pontualmente acima dos 50 mm a 60 mm em curto espaço de tempo.

O Simepar segue monitorando a situação e os alertas são enviados para a população pela Defesa Civil. Os alertas vigentes podem ser acessados pelo site. Os paranaenses também podem receber no próprio celular alertas e informações da Defesa Civil do Paraná sobre risco de mau tempo na região: basta enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199. A Defesa Civil responde com mensagem de confirmação do cadastro e a partir deste momento a pessoa passa a receber alertas periódicos sobre as situações de maior gravidade no local indicado.