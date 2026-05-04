Alerta Geada 2026 começa nesta segunda-feira no Paraná e segue até setembro

Começou nesta segunda-feira (04/05) a 32ª edição do serviço Alerta Geada, uma iniciativa estratégica para tentar diminuir prejuízos no campo e em setores urbanos do Paraná.
Operado pelo Simepar e pelo IDR-PR (Iapar-Emater), o monitoramento segue até setembro, fornecendo dados importantes para a tomada de decisão de produtores rurais e empresários.
Embora tenha nascido para proteger a cafeicultura, o Alerta Geada hoje é multissetorial. O serviço monitora riscos para a horticultura, silvicultura e cadeias de proteína animal (suínos e aves), além de servir como termômetro para o mercado financeiro, construção civil e turismo de inverno.
Como funciona o Alerta Geada?
Segundo Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar, a geada ocorre quando massas de ar polar encontram céus limpos e ventos fracos, causando perda rápida de calor na superfície.
Os avisos de risco são emitidos quando há potencial de danos, permitindo que o produtor adote medidas preventivas em tempo hábil.
As informações sobre geadas no Paraná podem ser acessadas por diferentes canais:
- Canal “Alerta Geada Paraná” no WhatsApp e Telegram.
- Aplicativo IDR Clima, disponível no Google Play e na App Store.
- Página do IDR-Paraná.
- Redes sociais do IDR-Paraná (Instagram, Facebook e LinkedIn)
- Página do Simepar.