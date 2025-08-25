Alerta amarelo prevê chuva forte e ventos de até 60 km/h no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas para todo o estado do Paraná nesta manhã de segunda-feira (25). Segundo o Inmet, o alerta amarelo de risco potencial prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h, além de risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Depois da mudança de tempo registrada na madrugada do último domingo (24), a semana começou fria e nublada em boa parte do estado. Em Curitiba, são esperadas chuvas localizadas e de intensidade variável ainda nesta segunda-feira, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O frio mais intenso parece que ficou para trás. De acordo com previsão do Simepar, a máxima da semana prevista na capital é de 23ºC no próximo domingo (31), encerrando o mês de agosto com temperaturas mais amenas.