Adolescentes furtam arma de militar da reserva no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois adolescentes furtaram uma arma de fogo de um militar da reserva em Pontal do Paraná, no Litoral do estado. A pistola foi recuperada pela Polícia Militar do Paraná na madrugada de quinta para sexta-feira (9/1).

O furto ocorreu na residência do militar, localizada no bairro Tabuleiro. No boletim de ocorrência, a vítima informou que apenas uma arma de fogo havia sido subtraída. A partir do relato, os policiais iniciaram diligências e levantaram a identificação de possíveis suspeitos.

Um dos nomes apontados era de um adolescente já conhecido das equipes por envolvimento anterior em furtos. Com base nessas informações, os policiais se deslocaram até outro ponto do município, onde localizaram dois adolescentes em via pública.

Durante a abordagem, um dos jovens confessou a autoria do crime e indicou o local onde a arma havia sido escondida, em uma área de mata próxima. No ponto indicado, a equipe encontrou uma pistola PT 638, além de três carregadores e 18 munições intactas.

Na sequência, os policiais foram até a residência do segundo adolescente abordado. No local, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Ambos os jovens foram apreendidos e encaminhados à delegacia da região, acompanhados de seus responsáveis legais.

O caso foi apresentado à Polícia Civil do Paraná, que ficará responsável pela apuração dos fatos e pelas providências de polícia judiciária. A ação faz parte das atividades da Operação Verão Maior Paraná, com foco na prevenção de crimes e na segurança de moradores e turistas.