Acidente entre dois carros mata homem e deixa seis feridos na BR-369

Uma colisão frontal entre dois carros deixou um homem morto e seis pessoas feridas na BR-369, no trecho pertencente ao município de Mamborê, no Centro-Oeste do Paraná, nesta quinta-feira (22). O acidente ocorreu na altura do quilômetro 367 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Hyundai Creta, com placas de Mogi das Cruzes (SP), que trafegava no sentido Campo Mourão, e um Chevrolet Onix, de Maringá (PR), que seguia em direção a Cascavel.

A batida frontal aconteceu no trecho em que se inicia a sinalização de proibição de ultrapassagem. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pela perícia, uma vez que a chuva intensa no momento do acidente dificultou a identificação do veículo que invadiu a pista contrária.

Ao todo, sete pessoas ocupavam os veículos. Seis delas sofreram ferimentos de diferentes gravidades e foram socorridas por equipes de resgate, sendo encaminhadas para atendimento médico na região.

A sétima vítima, um homem de aproximadamente 60 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local. De acordo com o levantamento preliminar da equipe policial, a vítima fatal não usava o cinto de segurança no momento da colisão.