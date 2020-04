Seguem abertas até às 17h do dia 04 de maio de 2020 as inscrições para o concurso para preenchimento de 2,4 mil vagas para os cargos de bombeiro e policial militar no Paraná. Iniciado na quarta-feira (1º), o concurso prevê salários de até R$ 4,2 mil e bolsa auxílio de R$ 1,9 mil a soldado de 2ª classe. Essa bolsa é paga durante o curso de formação dos militares, antes da formatura para o cargo específico escolhido no ato da inscrição. São duas mil vagas para policiais e 400 para bombeiros.

A inscrição custa R$ 100 e deve ser feita no Núcleo de Concursos da UFPR. O prazo para pagamento é até 5 de maio, conforme o edital.

Confira o edital completo do concurso da Polícia Militar do Paraná!

Quem pode concorrer às vagas?

Podem participar candidatos com até 30 anos de idade na data do primeiro dia de

inscrição, conforme edital do concurso.

Distribuição das vagas

Policial Militar

Curitiba: 801 vagas – 89 para afrodescendentes.

Londrina: 243 vagas – 27 para afrodescendentes.

Maringá: 261 vagas – 29 para afrodescendentes.

Ponta Grossa: 274 vagas – 31 para afrodescendentes.

Cascavel: 220 vagas – 25 para afrodescendentes.

Bombeiro

Curitiba: 90 vagas – 10 para afrodescendentes

Londrina: 180 vagas – 20 para afrodescendentes

Cascavel: 90 – 10 para afrodescendentes

A Prova

De acordo com o edital, o pleito tem duas fases. A primeira delas é de conhecimentos (português, matemática, geografia, história, informática, legislação – ECA e redação) e tem caráter eliminatório. A segunda fase, também eliminatória, é de habilidade específica, composto de exame de capacidade física, sanidade física, avaliação psicológica e investigação social.

Atribuições aos cargos

De acordo com o edital do concurso, o policial militar desempenha policiamento ostensivo e outras missões necessárias à preservação da ordem pública, além das atribuições previstas em lei. Já os bombeiros desempenham a prevenção e o combate a incêndios, ações de busca e salvamento de pessoas e ações relacionadas com a defesa civil, além das atribuições previstas em lei.

Oportunidade na Polícia Civil

Ainda em 2020, o governo do Paraná também vai abrir concurso para a Polícia Civil. O edital será para a contratação de 300 investigadores, 50 delegados e 50 papiloscopistas.