O governo do Paraná confirmou quinta-feira (12) concurso para a Polícia Civil em 2020. O edital será para a contratação de 300 investigadores, 50 delegados e 50 papiloscopistas. Além de anunciar o concurso, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) convocou 200 escrivães do concurso de 2018 para começar a atuar na corporação. O último concurso para delegados foi em 2013 e para investigadores e papiloscopistas foi em 2009.

A previsão é de que o edital do concurso da Polícia Civil seja lançado em dezembro. Assim como no caso da contratação de 2,4 mil vagas na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, cujo edital será publicado até 20 de março, o governo assinou contrato com a Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar) para organizar o concurso da Polícia Civil. O edital será lançado dez dias úteis após a publicação do contrato no Diário Oficial. O último concurso para delegado aconteceu em 2013, e para os demais profissionais foi há mais de dez anos, em 2009.

No anúncio do concurso, o governador comentou da necessidade de mais agentes para desafogar o trabalho da Polícia Civil. “Em algumas regiões, os policiais estão com sobrecarga de trabalho. Esse concurso vai amenizar o volume de serviços desses profissionais”, salienta o governador.