O governo do Paraná publicou nesta sexta-feira (20) o edital do concurso para a contratação de 2 mil policiais militares e 400 bombeiros. O edital está no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

As inscrições começam 1º de abril e vão até às 17 horas de 4 de maio. O requisito mínimo para participar do concurso é ter no máximo 30 anos de idade até o primeiro dia de inscrição. Haverá cota de 201 vagas para afrodescendentes na categoria policial militar e 40 vagas na categoria bombeiro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. O boleto dever ser impresso na internet e pago nem bancos ou lotéricas até 5 de maio. Nos municípios em que esta data for feriado, o pagamento deverá ser feito até o último dia útil anterior a esta data.

O candidato aprovado no concurso entrará na respectiva corporação como soldado, com soldo de R$ 4.263,67 após o período de formação. Durante o treinamento de um ano, os aprovados recebem bolsa-auxílio de R$ 1.933,63.

A Prova de Conhecimentos será 28 de junho deste ano, às 13 horas, nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória. Mas atenção: por causa da pandemia de coronavírus, a data da prova pode ser alterada.

s aprovados na Prova de Conhecimento participarão das provas especificas, todas eliminatórias, que são: Exame de Capacidade Física (ECAFI); Exame de Sanidade Física (ESAFI); Avaliação Psicológica (AP) e Investigação Social (IS).

Distribuição das vagas



As 2,4 mil vagas serão regionalizadas no estado. Na categoria Polícia Militar, para a Capital e Região Metropolitana são 890 vagas; para a região de Londrina são 270 vagas; para a região de Maringá são 290 vagas; para a região de Ponta Grossa são 305 vagas e, para a região de Cascavel, são 245 vagas. Na categoria Corpo de Bombeiros, são 100 vagas para a Capital e Região Metropolitana; 200 vagas para a região de Londrina e 100 vagas para a região de Cascavel.

Polícia Civil

Ainda em 2020, o governo do Paraná também vai abrir concurso para a Polícia Civil. O edital será para a contratação de 300 investigadores, 50 delegados e 50 papiloscopistas.