Boxeador paranaense morre após sofrer nocaute em luta na Grande Curitiba

Morreu na noite de sexta-feira (18) o boxeador Lucas Felipe Alves Lazarini, de 28 anos. O lutador estava internado há uma semana, depois de sofrer uma hemorragia cerebral após levar um nocaute durante a Copa Paraná de Boxe Amador, realizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A morte do atleta foi confirmada pela Federação Paranaense de Boxe. “Lucas era um jovem dedicado, talentoso e apaixonado pelo esporte, com um histórico respeitável no boxe amador”, escreveu a Federação em uma postagem nas redes sociais.

A competição aconteceu no dia 12 de abril. O atleta representava a Panda Fight Team na luta do Paranaense Amador e estava internado desde esse dia, após sofrer o nocaute.

Lucas morava em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Veja publicação da Federação Paranaense de Boxe:

O evento aconteceu no Centro de Esporte e Lazer Ney Braga, em São José dos Pinhais, na RMC. A Copa Paraná de Boxe Amador reúne atletas de todo o estado.