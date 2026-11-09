90% dos paranaenses querem mais inteligência artificial na segurança pública

Uma pesquisa inédita do instituto AtlasIntel revela que até 90% dos cidadãos do estado do Paraná querem mais inteligência artificial aplicada à segurança pública no estado. A cada dez pessoas entrevistadas, nove responderam que querem mais IA e o emprego de outras tecnologias contra a violência.

A pesquisa, encomendada pela Pax — empresa brasileira de tecnologia para segurança pública — ouviu 1.622 pessoas entre 6 e 13 de outubro em todas as regiões do Paraná. De modo geral, 84% se dizem favoráveis ao uso de algum grau de ferramentas de IA na segurança pública, e 56,6% apoiam totalmente.

Apenas 5% dos entrevistados se declaram contrários à adoção de mais tecnologia. Quando a pergunta é sobre ampliar o uso pelo próximo governo, o apoio passa de 84% em todos os grupos demográficos analisados.

Segurança é prioridade entre as cobranças dos paranaenses

“O paranaense coloca a segurança no centro da agenda e vê a tecnologia como parte da resposta”, afirma Mateus Berutto, cientista político da AtlasIntel. “O apoio é amplo e atravessa todos os grupos, mas vem com uma cobrança clara por precisão e uso responsável”, diz.

Violência e criminalidade são o problema mais citado do Paraná, por 41,5% dos entrevistados (cada um podia apontar até dois), à frente de saúde (33,0%) e estradas e infraestrutura (28,5%). Entre as mulheres, o índice chega a 46,5%, contra 35,8% entre os homens, conforme os dados da AtlasIntel.

Segurança também é a área em que o estado mais precisa melhorar nos próximos quatro anos para 28,6% dos entrevistados, mais que saúde (17,2%) e educação (16,6%). O percentual sobe para 37,2% entre pessoas com 60 anos ou mais; vai a 33,7% entre as mulheres e a 31,5% nas famílias com renda de até R$ 2 mil.

Área prioritária definiu o voto para governador no Paraná

Entre as prioridades para os 100 primeiros dias da nova gestão estadual, que começa em 2027 sob o comando do ex-juiz Sergio Moro, a segurança também lidera, com 28,5%, contra 20,8% de saúde. Para 52,5% dos eleitores, a segurança pública teve grande peso na escolha do governador: 13,5% dizem que foi o fator decisivo e 39% que foi um dos principais fatores.

Entre quem tem 60 anos ou mais, são 62,3%. A segurança é ainda a segunda área que os paranaenses mais querem ver preservada pelo novo governo (13,5%), atrás de renda e desenvolvimento econômico (18,3%).

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Na hora de escolher onde ampliar o uso de tecnologia, segurança pública é a área mais citada (36,3%), à frente de saúde (28,8%) e desenvolvimento econômico (17,9%). Entre as oito medidas avaliadas para melhorar a segurança pública, 94% concordam com a ampliação do uso de câmeras, inteligência artificial e novas tecnologias pelas polícias, sendo 79% totalmente favoráveis.

Fica atrás apenas de ampliar a oferta de educação e oportunidades para jovens (98%) e à frente de aumentar o policiamento nas ruas (91%) e endurecer as leis penais (89%). Entre as prioridades dos 100 primeiros dias, a tecnologia aparece entre as três mais citadas por 36,7%, num patamar próximo ao de leis penais mais duras (37,7%) e de forças-tarefa contra facções (36,8%).

Paranaense quer mais meios para combater violência contra a mulhet

A aprovação plena ao uso de câmeras de monitoramento e inteligência artificial passa de 80% nas 11 finalidades testadas. A mais aprovada é identificar veículos roubados ou usados em crimes (96%). Quando o entrevistado escolhe em que ações a tecnologia mais ajudaria o Paraná, porém, a prioridade é o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher (29,2%), opção de 39,1% das mulheres e 18,2% dos homens. Em seguida vem o combate às facções criminosas (25,3%).

Somando a aprovação parcial, buscar desaparecidos chega a 96% e reconhecimento facial, a 91%. O facial tem a menor aprovação plena e a maior desaprovação (5%), mas é a terceira finalidade mais citada como a que mais ajudaria o estado. O combate às facções é mais lembrado pelos homens (31,4%, contra 19,8% das mulheres).

Erros de identificação e falsas acusações são a preocupação mais citada com o uso de IA na segurança (43,5%; até três respostas). Em seguida vêm ataques cibernéticos e vazamento de dados (35,8%), uso indevido dos dados pelo governo (34,8%) e violação de privacidade (32,6%). Risco de vigilância em massa aparece em 13,0%, e 11,3% dizem não ter nenhuma preocupação.

A tecnologia deve servir como ferramenta de apoio, não como autoridade responsável pelas decisões.Mateus Berutto, cientista político da AtlasIntel

“O resultado dessa pesquisa, e acredito que vale não só para o Paraná, traz duas grandes mensagens”, afirma o cofundador e diretor-executivo da Pax, David Peixoto. “A primeira mensagem, que já aparece em outras pesquisas, é que a violência é hoje o principal problema da população brasileira, superando economia, saúde e educação”, diz.

“A segunda coisa é que dentre todas as ferramentas que você pode utilizar para enfrentar este problema, a tecnologia é a maneira mais bem aceita, como mostra o recorte desta pesquisa”, afirma Peixoto.

A confiança nas instituições fica abaixo do apoio: 57,8% confiam muito (37,3%) ou totalmente (20,5%) que as forças de segurança farão uso ético e responsável dessas tecnologias, e 36,8% confiam pouco ou não confiam. Entre jovens de 16 a 24 anos, a desconfiança chega a 62,8%, e 37,0% deles se preocupam com discriminação racial ou social nos algoritmos (17,5% no total).

Mais resolução de crimes mesmo com menos privacidade, defendem os entrevistados

Diante de uma escolha direta sobre a política de captura de imagens, 68,7% preferem registrar um grande volume de imagens, incluindo rostos, para aumentar a capacidade de resolver crimes, mesmo com menos privacidade. Outros 12,4% preferem preservar a privacidade, e 19% não souberam ou preferiram não responder. Entre jovens de 16 a 24 anos, a preferência pelo maior volume cai para 61,9%, e 17,6% priorizam a privacidade.

“A população quer mais tecnologia na segurança, mas também exige responsabilidade no seu uso. A inteligência artificial pode ajudar os agentes públicos a trabalhar com mais informações e eficiência, sem substituir o julgamento humano. A tecnologia deve servir como ferramenta de apoio, não como autoridade responsável pelas decisões”, acrescenta Berutto.

A AtlasIntel ouviu 1.622 paranaenses com 16 anos ou mais entre 6 e 13 de outubro de 2026, por recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), metodologia própria. A amostra foi pós-estratificada por sexo, idade, escolaridade, renda, região e voto anterior. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança. Nas perguntas com mais de uma resposta, os percentuais somam mais de 100%.