Não esqueça e evite transtornos: obras do Inter 2 bloqueiam ruas importantes de Curitiba

Rua Dr. Roberto Barrozo (Bom Retiro)
- Condição: Bloqueio total em duas quadras, no trecho compreendido entre a Rua Nilo Peçanha e a Rua Mateus Leme.
- Início e Duração: Iniciado em 29 de outubro; restam aproximadamente 79 dias de obras (previsão total de 90 dias).
- Impacto: O bloqueio é necessário para as obras de requalificação do projeto Novo Inter 2. Os condutores que seguem sentido Centro/Ahu devem utilizar desvios pelas vias paralelas. Agentes de trânsito orientam o fluxo na região.
Rua Tamoios (Portão)
- Condição: Bloqueio parcial (meia pista) entre a Rua Professor Doracy Cezarino e a Rua Vital Brasil.
- Início e Duração: Bloqueio total realizado no dia 2 de novembro e conversão para meia pista iniciada em 3 de novembro.
- Impacto: Intervenção direcionada para o avanço das obras do Novo Inter 2. O tráfego flui com afunilamento e lentidão, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo trecho.
Rua Professor Oscar Sanches Monteiro (Cidade Industrial de Curitiba)
- Condição: Bloqueio total do trecho entre as ruas Desembargador Cid Campelo e João Raphael Machado.
- Início e Duração: Iniciado em 3 de novembro, sem data final informada até a conclusão dos serviços.
- Impacto: Interdição motivada por obras de ampliação da rede de galerias de águas pluviais. Trânsito local liberado apenas para moradores; demais veículos devem adotar rotas alternativas pelas vias periféricas da CIC.
Mudanças de sentido e sinalização
Rua Adelina Ferreira Muller (São Braz)
- Condição: Implantação de sentido único de circulação. No sentido Norte, o trânsito segue da Rua Altamiro Machado para a Rua Tapiranga; no sentido Sul, o fluxo vai da Rua Tapiranga para a Rua Altamiro Machado.
- Início: Em vigor desde quinta-feira, 5 de novembro (4 dias em operação).
- Impacto: Organização do fluxo interno do bairro São Braz para aumentar a segurança viária e reduzir pontos de conflito nos cruzamentos.
Rua Manoel Soares Gomes (Uberaba)
- Condição: Implantação de sentido único de circulação a partir da Avenida Comendador Franco em direção à Avenida Senador Salgado Filho.
- Início: Em vigor desde quarta-feira, 4 de novembro (5 dias em operação).
- Impacto: Facilita o escoamento dos veículos que saem da Avenida Comendador Franco, eliminando o tráfego conflitante em mão dupla no acesso ao Uberaba.
Rua Rio Jari (Atuba)
- Condição: Sentido único no trecho entre a Rua Rio Tietê e a Rua Rio Pelotas.
- Início: Em vigor desde quinta-feira, 29 de outubro (11 dias em operação).
- Impacto: Readequação da circulação local no bairro Atuba para melhorar o acesso às vias residenciais e a fluidez nos horários de pico.