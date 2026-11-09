Não esqueça e evite transtornos: obras do Inter 2 bloqueiam ruas importantes de Curitiba

Rua Dr. Roberto Barrozo (Bom Retiro)

Rua Tamoios (Portão)

Rua Professor Oscar Sanches Monteiro (Cidade Industrial de Curitiba)

Rua Adelina Ferreira Muller (São Braz)

Rua Manoel Soares Gomes (Uberaba)

Rua Rio Jari (Atuba)

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