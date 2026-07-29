70% dos eleitores ainda não sabem em quem votar para senador no Paraná

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (29) um levantamento com as intenções de voto para as duas cadeiras ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Na pesquisa espontânea, quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos, mais de 70% dos entrevistados disseram ainda não saber em quem vão votar para senador.

No cenário estimulado, na indicação de primeiro voto, destacam-se Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT), Alvaro Dias (MDB) e Alexandre Curi (Republicanos).

Para o segundo voto, Gleisi perde espaço e quem cresce como opção de voto é Filipe Barros (PL). Os números foram divulgados inicialmente pelo portal Bem Paraná.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para primeiro e segundo votos para o Senado.

Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann e Alvaro Dias são mais citados no primeiro voto

Deltan Dallagnol (Novo): 20,8%

Gleisi Hoffmann (PT): 18,9%

Alvaro Dias (MDB): 16,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 14,2%

Filipe Barros (PL): 9,3%

Cristina Graeml (PSD): 4,6%

Dr Rosinha (PT): 2,8%

Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,8%

Não sabe/Não respondeu: 6,8%

No segundo voto, Filipe Barros, Alvaro Dias, Dallagnol e Alexandre Curi se destacam

Filipe Barros (PL): 14,6%

Alvaro Dias (MDB): 12,4%

Deltan Dallagnol (Novo): 10,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 10,1%

Dr Rosinha (PT): 8,4%

Cristina Graeml (PSD): 6,8%

Gleisi Hoffmann (PT): 6,0%

Luiz Carlos Hauly (Podemos): 2,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,5%

Não sabe/Não respondeu: 16,3%

Na pesquisa espontânea, maioria não sabe em quem votar para senador no Paraná

Gleisi Hoffmann (PT): 6,1%

Deltan Dallagnol (Novo): 5,8%

Alexandre Curi (Republicanos): 3,4%

Alvaro Dias (MDB): 2,8%

Filipe Barros (PL): 1,7%

Cristina Graeml (PSD): 0,7%

Ratinho Junior (PSD): 0,3%

Dr Rosinha (PT): 0,2%

Flávio Arns (PSB): 0,2%

Paulo Martins (Novo): 0,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,8%

Não sabe/Não respondeu: 73,8%

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Bem Paraná Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,83 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03191/2026.