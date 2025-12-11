100% de aves natalinas de marca famosa são criadas no Paraná

O clima de Natal já toma conta do Brasil e com isso cresce a expectativa pelas fartas ceias comemorativas. E assim como é certo que haverá briga para saber se o arroz leva uva passa ou não, é certeza também que as aves natalinas são as estrelas nas mesas dos brasileiros. Você sabia que toda a produção nacional deste tipo de ave da marca Seara tem origem no Paraná?

E a marca, que pertence ao grupo JBS, tem como carro chefe a ave Fiesta, que é o nome do “frangão” da Seara. Toda a sua produção é feita na cidade de Santo Inácio, que fica no Noroeste do Paraná. Nos últimos três anos, a fábrica ampliou em quase de oito vezes sua produção do Fiesta.

O desempenho consolida o Paraná como referência nacional na produção de aves e evidencia o impacto da operação na economia regional. Atualmente, a Companhia conta com mais de 14 mil colaboradores no estado, distribuídos em 16 fábricas da Seara, dois centros de distribuição e três incubatórios. Somente a unidade de Santo Inácio emprega cerca de 2 mil colaboradores diretos, sendo um importante polo de geração de emprego e renda para o norte paranaense.

Para atender à demanda da campanha de fim de ano, parte da força de trabalho – vinda de 16 cidades do Paraná e de São Paulo – é direcionada exclusivamente à linha de produção do Fiesta Seara, que opera por cinco meses e oferece aves inteiras e cortes específicos.

“Esse crescimento reflete diretamente no desenvolvimento local. O aumento na produção resulta em mais movimentação econômica e arrecadação para Santo Inácio e região. O setor agroindustrial tem papel estratégico para o Paraná, e Santo Inácio faz parte dessa história”, afirma Eduardo Luiz Pozzebon, gerente da unidade, que está há 36 anos na Seara.

Campanha “Fiesteiros” tem estrelas

Criada pela GALERIA.ag, a campanha de Natal da Seara traz o conceito “Fiesteiros” para retratar o verdadeiro clima do Natal brasileiro, onde tudo começa com Fiesta Seara e é marcado por celebração, música, mesa farta e encontros que reúnem família, amigos e até os amigos dos amigos.

O filme, estrelado por Fátima Bernardes, Sabrina Sato, Humberto Carrão e Thiago Oliveira, apresenta personagens que representam os clássicos da mesa natalina – todos em clima de festa.

“Para a Seara, o Natal brasileiro é um momento único, que marca a união das pessoas de uma maneira calorosa e carinhosa”, diz Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara. “Unindo praticidade, sabor e essa conexão genuína com o nosso consumidor, reforçamos o compromisso da marca em estar presente nos momentos mais especiais do ano”.