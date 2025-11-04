Paraná retoma voo internacional entre Foz do Iguaçu e Peru

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inoperante desde o início da pandemia de Covid-19, o voo entre Foz do Iguaçu e Lima, capital do Peru, será retomado em dezembro. O anúncio foi feito pelo vice-governador do Paraná, Darci Piana, durante a Peru Week Brasil, campanha de promoção turística voltada a incentivar brasileiros a conhecerem o país andino.

A reativação da rota tem como objetivo ampliar o intercâmbio entre dois dos principais destinos turísticos da América do Sul. Além de facilitar a circulação de visitantes entre as Cataratas do Iguaçu e Machu Picchu, o voo também funciona como ponto de conexão para outros países. Hoje, o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, oferece ligações com 70 destinos em 23 países.

“Enquanto Foz tem as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza, Machu Picchu, no Peru, é um patrimônio da humanidade que muitas pessoas de fora têm interesse em conhecer. Então é muito interessante manter essa conexão entre essas maravilhas do nosso continente”, afirmou Piana.

Curitiba já opera três voos semanais diretos para Lima. Com a retomada da rota em Foz do Iguaçu, o Paraná passa a contar com sete ligações aéreas internacionais regulares. No Oeste do estado, além do voo para o Peru, também há conexão direta com Santiago, no Chile.

Nova rota internacional saindo de Curitiba

A ampliação das rotas internacionais inclui ainda um novo destino para os passageiros que embarcam no Aeroporto Internacional Afonso Pena. A partir de julho de 2026, uma rota inédita ligará Curitiba a Lisboa, em Portugal. A TAP Air Portugal, principal companhia europeia em operação no Brasil, iniciará os voos no dia 2 de julho de 2026, com três frequências semanais, às terças, quintas e sábados. As passagens começam a ser vendidas em 11 de novembro deste ano.

Atualmente, os voos internacionais que partem do Afonso Pena conectam Curitiba a Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Assunção (Paraguai), Lima (Peru) e Montevidéu (Uruguai). Com a chegada da TAP, a capital paranaense voltará a ter ligação direta com a Europa, ampliando o alcance da malha aérea do estado.