Obras na Linha Verde e novos bloqueios no Centro exigem paciência e desvios

A semana começa com ritmo intenso de intervenções viárias em Curitiba. Grandes obras de pavimentação e frentes de infraestrutura prometem testar a paciência de quem circula pelos principais eixos de ligação da cidade. O motorista deve redobrar a atenção com bloqueios na região central e alterações que impactam diretamente o fluxo dos bairros de maior densidade.

🚧 Obras e Pavimentação

Local: Linha Verde (BR-476), no trecho próximo ao Trevo do Tarumã.

Linha Verde (BR-476), no trecho próximo ao Trevo do Tarumã. Data e Duração: De segunda-feira (08/06) a sábado (13/06), das 9h às 16h30.

De segunda-feira (08/06) a sábado (13/06), das 9h às 16h30. O que muda: Interdição parcial de faixas no sentido Sul (Pinheirinho).

Interdição parcial de faixas no sentido Sul (Pinheirinho). Impacto: Lentidão acentuada nos horários de pico. A recomendação para o motorista que vem da Região Metropolitana (Colombo/Pinhais) é utilizar vias alternadas, como a Avenida Victor Ferreira do Amaral ou a Avenida Erasto Gaertner, para evitar o gargalo.

🛑 Bloqueios e Interdições

Local: Cruzamento da Rua Visconde de Nácar com a Rua Saldanha Marinho (Centro).

Cruzamento da Rua Visconde de Nácar com a Rua Saldanha Marinho (Centro). Data e Duração: Quarta-feira (10/06), com previsão de bloqueio total das 22h às 5h do dia seguinte (obras noturnas).

Quarta-feira (10/06), com previsão de bloqueio total das 22h às 5h do dia seguinte (obras noturnas). O que muda: Fechamento completo do cruzamento para manutenção emergencial na rede de escoamento.

Fechamento completo do cruzamento para manutenção emergencial na rede de escoamento. Impacto: O tráfego será desviado para a Alameda Augusto Stellfeld. Pedestres que circulam pela região central à noite devem ficar atentos à sinalização provisória e ao maquinário pesado na pista.

🔄 Mudanças de Sentido e Sinalização

Local: Rua Padre Anchieta (Bigorrilho) – trecho entre a Praça da Ucrânia e a Rua Euclides da Cunha.

Rua Padre Anchieta (Bigorrilho) – trecho entre a Praça da Ucrânia e a Rua Euclides da Cunha. Data e Duração: A partir de quinta-feira (11/06). Mudança em caráter definitivo.

A partir de quinta-feira (11/06). Mudança em caráter definitivo. O que muda: Implantação de sentido único de circulação e nova sinalização semafórica para conversões à esquerda.

Implantação de sentido único de circulação e nova sinalização semafórica para conversões à esquerda. Impacto: Moradores e motoristas habituados com o fluxo local precisarão readequar suas rotas diárias. Agentes de trânsito estarão no local nos primeiros dias para orientar quem trafega pela região.

🚌 Transporte Coletivo

Local: Avenida Sete de Setembro (Rebouças/Batil) – canaleta exclusiva do biarticulado.

Avenida Sete de Setembro (Rebouças/Batil) – canaleta exclusiva do biarticulado. Data e Duração: De terça-feira (09/06) até o fim de semana.

De terça-feira (09/06) até o fim de semana. O que muda: Desvio temporário dos ônibus expressos (linhas Santa Cândida/Capão Raso e Pinheirinho/Rui Barbosa) para as pistas lentas de carros devido a reparos no pavimento de concreto.

Desvio temporário dos ônibus expressos (linhas Santa Cândida/Capão Raso e Pinheirinho/Rui Barbosa) para as pistas lentas de carros devido a reparos no pavimento de concreto. Impacto: Os passageiros devem ficar atentos, pois o embarque e desembarque em três estações-tubo do trecho serão desativados temporariamente. Para o motorista de carro, a faixa da esquerda da pista lenta terá compartilhamento obrigatório com os ônibus, reduzindo a velocidade da via.